ГПУ готовит подозрение топ-чиновнику: Луценко рассказал детали

Генеральная прокуратура получила материалы для сообщения о подозрении в коррупции топ-чиновнику.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "РБК-Украина".

"Сейчас на моем столе находятся материалы, которые я должен подписать по подозрению на одного из топ-чиновников страны", - рассказал он.

Луценко добавил, что подозрение готовится не народному депутату. Юридические службы сейчас обрабатывают документы.

Генпрокурор сообщил, что в настоящее время в украинских судах находится около 120 дел, переданных Национальным антикоррупционным бюро. И 40% из них имеют общие материалы с ГПУ.

"У нас есть 1700 приговоров по этим (коррупционным, - ред.) делам. С другой стороны людей интересует не это. Их интересует, когда будут результаты противодействия современной власти категории А. А это исключительно монополия НАБУ. Поэтому я нахожусь в довольно щекотливой ситуации", - заявил Луценко.

Как сообщал "Обозреватель", Генпрокуратура готовит подозрения пяти народным депутатам. Однако Юрий Луценко допускает, что не все они будут переданы в парламент для снятия неприкосновенности.