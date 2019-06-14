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"Говорите на украинском!" Разумков оконфузился в прямом эфире

1.8тЧитать материал на украинском

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался разговаривать на украинском языке в прямом эфире.

На ток-шоу "Право на власть" политик заявил, что перейдет на "мову", когда станет депутатом Верховной Рады Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", - ответил Разумков.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

скриншот видео

Отметим, перейти на украинский Разумкова после его выступления попросила ведущая шоу. "Дмитрий, говорите на украинском!" - сказала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же эфире "взорвалась" ведущая Наталья Мосейчук. Свою резкую позицию она высказала относительно давления на журналистов.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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