"Говорите на украинском!" Разумков оконфузился в прямом эфире

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался разговаривать на украинском языке в прямом эфире.

На ток-шоу "Право на власть" политик заявил, что перейдет на "мову", когда станет депутатом Верховной Рады Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", - ответил Разумков.

Дмитрий Разумков скриншот видео

Отметим, перейти на украинский Разумкова после его выступления попросила ведущая шоу. "Дмитрий, говорите на украинском!" - сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же эфире "взорвалась" ведущая Наталья Мосейчук. Свою резкую позицию она высказала относительно давления на журналистов.

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