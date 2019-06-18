"Говорить нечего!" У Путина дерзко ответили на заявление Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы украинского государства Владимира Зеленского о планах по возвращению аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.

"Президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз", — ответил представитель Кремля на вопрос, как бы мог начаться диалог президентов, передают "РИА Новости".

"Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса — они являются непосредственным собеседником. Ну, а по Крыму уже особо и говорить нечего", — добавил Песков.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Зеленский заявил, что надеется на продолжение санкций против России до возвращения всех оккупированных украинских территорий.

В конце мая он призвал США ужесточить санкции против РФ.

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