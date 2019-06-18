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"Говорить нечего!" У Путина дерзко ответили на заявление Зеленского о Крыме и Донбассе

4.7тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы украинского государства Владимира Зеленского о планах по возвращению аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.

"Президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз", — ответил представитель Кремля на вопрос, как бы мог начаться диалог президентов, передают "РИА Новости".

"Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса — они являются непосредственным собеседником. Ну, а по Крыму уже особо и говорить нечего", — добавил Песков.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А где еще 5 комментариев которые были?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Пусть сначала жителей Крыма и л\днр, хотят ли они вернуться в Украину, а уж потом заявление делайте
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Червоносенко Венцеслав, напомни, сколько лет, по ошибке, Крым был в составе Усср?)) напомнить тебе свин, кто его отвоевывал и когда? Хохлами там никогда не смердило. Так что, вернули свое, у вас он по ошибке был. Вам же не нравится ваше советское прошлое, вы от него отказываетесь. Вот и откажитесь уже и забудьте как все советское
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
Pyankovsky Alexey, мнение "жителей" мало кого интересует... есть понятие территориальной целостности... а жители вполне могли запаковать свои пожитки и уехать, где их ждут... вот территории только - останутся украинскими... видишь ли, дурашка, можно украсть вещь, но законным владельцем стать нельзя...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как мычит скот расейский! Хором! Быд.лоте методички выдали!
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2
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леня зе
леня зе
Махал Махалыч, скот это электорат шоколадного
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