"Говорить нечего!" У Путина дерзко ответили на заявление Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы украинского государства Владимира Зеленского о планах по возвращению аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.
"Президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз", — ответил представитель Кремля на вопрос, как бы мог начаться диалог президентов, передают "РИА Новости".
"Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса — они являются непосредственным собеседником. Ну, а по Крыму уже особо и говорить нечего", — добавил Песков.
Владимир Путин и Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Зеленский заявил, что надеется на продолжение санкций против России до возвращения всех оккупированных украинских территорий.
В конце мая он призвал США ужесточить санкции против РФ.
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