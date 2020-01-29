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29 января • обновлено в 17:26
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Говорили об интеграции с ЕС и санкциях против России: Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии

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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с Исполнительным Вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Он назвал его "другом Украины".

"Теплая встреча с искренним другом Украины, Исполнительным Вице-президентом Еврокомиссии Valdis Dombrovskis. Отметили важность сохранения особого внимания к Украине со стороны новой Еврокомиссии. Наша общая цель – все глубже интеграция Украины в Евросоюз. И это должна учитывать и новая многолетняя финансовая перспектива ЕС в 2027. Важно сохранять единство и солидарность ЕС с Украиной в условиях российской агрессии", – отметил Порошенко.

Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом

Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом

Он также сообщил, что поблагодарил ЕС за решение о санкциях в отношении российских граждан, ответственных за организацию незаконных выборов в Крыму. Крым и Донбасс – это Украина. А будущее Украины в Европе.

"Предложил вице-президенту разработать новую многолетнюю программу ЕС макрофинансовой поддержки Украины для продвижения проевропейских реформ", – отметил Порошенко.

Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом

Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом

Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом

Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко встретился в Брюсселе с депутатским активом Группы дружбы Украина в Европейском парламенте.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Бельгия Брюссель
Теги
Европейский Союз Европейская Комиссия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
встретились два вымиратика...
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Куни Чан
Куни Чан
Юкры, а Порох может снова стать главным ган.. презиком?
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