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Олег Ляшко
Олег Ляшко
Лидер Радикальной партииВсе статьи автора

Готуйтеся: кандидати від моєї партії пройдуть детектор брехні і здадуть тест на наркотики

1.9тЧитать новость на украинском

Скоріше за все Порошенко оголосить дострокові парламентські вибори, щоб за старим корупційним виборчим законом провести до Ради побільше всякого продажного шобла.

Тому я вже зараз дуже ретельно думаю над наступним виборчим списком моєї партії, щоб там було менше всякої гнилі, щоб не повторити помилок, які я допустив при формуванні списку в 2014 році.

Кожен кандидат від моєї партії зобов‘язаний буде пройти детектор брехні і здати тест на наркотики. Готуйтеся!

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Олег ЛяшкоОлег Ляшко
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Источник:Facebook Олега Ляшка
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