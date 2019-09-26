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27 сентября • обновлено в 19:19
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"Готовы ввести войска!" Лукашенко сделал громкое заявление по Донбассу

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

Свою позицию он озвучил на встрече с представителями украинских СМИ 26 сентября, передает БЕЛТА.

"Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон. Хоть для меня это большая проблема – ввязываться войсками в конфликт", – отметил глава Беларуси.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны – Украина и Россия", – уточнил он.

Лукашенко подчеркнул, что политическая ситуация в Украине изменилась.

"Я не чувствую уже нюансов в этой ситуации, особенно после президентских выборов. Я думаю, у меня будет возможность на эту тему поговорить с ним (президентом Украины Владимиром Зеленским. – Ред.) Но вы должны знать: мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль", – добавил он.

Лукашенко также заявил, что у России нет планов захватить Украину.

"Я абсолютно убежден, что Россия никогда не позволит себе захватить Украину, если вы, конечно, войну не начнете", - сказал он.

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В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Лукашенко о миротворцах.

"Это новое предложение. Нужно в первую очередь понимать отношение участников конфликта к такому предложению. В Минских договоренностях этого нет", – сказал он.

В то же время президент Беларуси заявил, что не считает возможным возвращение Крыма под контроль Украине в обозримом будущем.

Лукашенко также сообщил, что готов в ближайшее время освободить осужденного якобы за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко в обмен на задержанного Украиной белоруса Юрия Политику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко также заявил, что Украина непременно должна быть единой и неделимой, несмотря на то, что на ее территории живут и люди других национальностей.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Александр Лукашенко Дмитрий Песков
Место
Беларусь
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Кор Павел
Кор Павел
Слухай батьку
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Бацька вообще о**уел!
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Shepard John
Shepard John
дерьмовая идея на фоне новостей о создании союзного государства говорить о возможности поддержки миротворцами. кажется мне, что они родом из бурятии будут
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