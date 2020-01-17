"Готовился к другому разговору!" Пристайко открестился от ответа о визите Зеленского в Оман

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко не смог рассказать о программе визита президента Владимира Зеленского в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
О деталях поездки у министра поинтересовался сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Артур Герасимов. Об этом шла речь во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 17 января.
Герасимов напомнил, что все официальные визиты президента в другие страны происходят исключительно по приглашению главы этого государства. Кроме этого, они готовятся МИД и обязательно имеют официальную программу.
Вадим Пристайко не смог рассказать о программе визита Зеленского в Оман
Поэтому он попросил показать приглашение султана Омана и программу визита. А также назвать всех лиц, в Министерстве готовили эту поездку.
"Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору о нашем сбитом самолете", – оправдался Пристайко.
При этом добавил, что на все вопросы от "ЕС" ведомство ответит вовремя, согласно требованиям депутатского запроса.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Украины Владимир Зеленский во время визита в Оман останавливался в лучшем отеле страны Al Bustan Palace, где в этот сезон президентский люкс стоит примерно 135 тысяч гривен. Журналисты показали, как выглядит изнутри номер, в котором гарант жил с женой.
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