"Готов поддержать": одиозный Мураев вздумал помогать Савченко

Внефракционный народный депутат Украины, владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев пообещал нардепу Надежде Савченко медийную и юридическую поддержку.

"Я голосовал против согласия на арест и задержание Надежды Савченко, потому что я не двуличный. Я уверен, что народ Украины каждому даст свою оценку. Но я готов поддерживать Надежду. Буду ей оказывать юридическую поддержку и медийную в том числе", - заявил он в комментарии LB.ua.

По его мнению, демократия должна быть полноценной.

"Демократия должна быть полноценной. Я считаю, что это решение - политическое и не имеет перспектив в суде. Все это было сделано в интересах президента и чтобы не утопить рейтинг ГПУ", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко. Из зала парламента она отправилась в сопровождении правоохранителей в управление СБУ.

Нардепа подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.