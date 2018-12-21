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''Готов к встрече!'' Епифаний обратился к Московскому патриархату в Украине

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Отношения между православными христианами в Украине должны быть мирными и конструктивными. К примеру, руководство Поместной Церкви открыто к диалогу с духовенством Московского патриархата.

Такое заявление сделал предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, передает ТСН. Глава ПЦУ пояснил, что новая объединенная церковь не настроена на конфликт.

"Конечно", — ответил он на вопрос о том, будет ли здороваться с митрополитом Московского патриархата Онуфрием при встрече. "Нам нужно вести диалог", — добавил Епифаний.

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Пресс-служба президента Украины

"Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной Церкви", — пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов законопроекта, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
единая церковьУПЦ МП
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