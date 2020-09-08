Нашу страну постоянно пытаются разламывать на части: то по Днепру, то по языку или вере.

Для разделения, а точнее развала, Украины умирающая российская империя использует весь свой арсенал: военную оккупацию и газовый шантаж, агрессивную дипломатию и подрывные операции спецслужб, информационно-психологическое давление через подконтрольные "украинские" СМИ и попытки "легитимного" захвата власти пятой колонной в украинской политике. С началом российской агрессии добавились попытки разделения общества на партии "войны" и "мира", на патриотов и обывателей.

Эти темы взяли себе на вооружение не только откровенные враги украинской независимости, действующие внутри страны и за ее пределами, но и вполне "патриотические" партии и лидеры, не способные предложить обществу объединяющую идею и реальную программу развития.

Украинские политики разнообразного толка часто эксплуатируют позитивные образы других стран: уверенного в себе Израиля, живущего и развивающегося в условиях многолетней военной и террористической угрозы, сытой Швейцарии, не воюющей уже несколько столетий, и многих других.

При этом не все понимают, что устойчивость и конкурентоспособность этих стран базируется не на курортах Мертвого моря или банковской системе с двухсотлетней историей, а на специфической социальной организации общества, в основе которой лежит культ защитника страны. У этого культа разные проявления, но именно он объединяет и цементирует общество в таких странах.

Однажды, стоя на перроне железнодорожного вокзала в швейцарском Цюрихе, я увидел большую группу людей в военной форме. Оказалось, это гражданские самых разных возрастов, которых в очередной раз на несколько недель призвали на военную службу. Примечательным же было то, что все они бесплатно садились в дорогущий вагон первого класса. Так государство демонстрирует отношение к своим защитникам, призванным, по нашим меркам, всего-навсего на "сборы".

В прилизанной Женеве, где личное не принято выставлять напоказ, нередко можно увидеть военную форму, вывешенную на балконе "для просушки". Так с гордостью демонстрируют, что защитник страны – муж или сын – вернулся с военной службы.

В Израиле именно служба в армии открывает молодежи все двери в политику, на государственную службу или в бизнес.

Всеобщая атмосфера и причастность каждого к защите своей страны формируют тот самый стержень, которого не достает нам, Украине. Таким стержнем должна стать настоящая национальная элита. Но зародиться она может только в армии, а не на тусовках в ночных клубах. Не деньги или связи родителей, а служба в армии должна открывать социальные лифты для молодежи.

Для этого, во-первых, необходимо на законодательном уровне закрепить исключительное право на службу и работу в правоохранительных органах, судебной системе и на государственную службу для тех, кто прошел военную службу в Вооруженных Силах Украины.

Во-вторых, помимо основного контакта на службу в армии, ввести предварительный стодневный контракт. Каждый парень или девушка должны получить право и возможность добровольно пройти интенсивную подготовку в рамках военной службы по предварительному контракту. Такая служба должна стать ключом к дальнейшей карьере в армии и "на гражданке".

По аналогии с Израилем необходимо сделать армию кузницей стартапов. Создать условия для включения молодежи в период службы и после ее завершения в создание новой военной техники, вооружения, систем управления и связи в интересах вооруженных сил, а также узаконить право на получение образования за счет государства для тех, кто служит или отслужил в армии. Это поможет зародиться новой бизнес-элите с иным отношением к своей стране.

Однако, все перечисленное, без существенных сдвигов в реформировании вооруженных сил и изменении отношения государства к своим защитникам, ничего не даст. И расхожие идеи о патриотизме и уважении к армии, которые надо прививать со школьной скамьи, быстро померкнут при столкновении с реальностью.

Перейдя на преимущественно контрактный принцип комплектования, наша армия ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы стать по-настоящему профессиональной. Этому мешает отсутствие необходимой мотивации для поступления на военную службу и для её продолжения.

Те, кто рапортуют о небывалом притоке желающих подписать контракт на военную службу, умалчивают, что это обусловлено закрытием границ и уменьшением количества рабочих мест в гражданском секторе в связи с пандемией. Как только обстановка изменится, очередь будет не в армию, а на заработки в Польшу. И никакие заградотряды из сотрудников военкоматов не помогут.

Для того чтобы на самом деле стояла очередь в армию, а не на выход из неё, необходимо убрать демотивирующие факторы и усилить мотивацию для поступления на военную службу.

К очевидным демотиваторам относятся уродливая кадровая политика, основанная на клановости, кумовстве и коррупции. Сегодня ни один солдат не знает, как надо служить, чтобы стать генералом. Зато в ходу старый анекдот о том, что сын майора не может стать генералом, потому что у генерала есть свои дети. Хроническими болезнями остались системное игнорирование личных прав военнослужащих самодурами в погонах и неработающая система социальных гарантий. За десятилетия существования армии независимой Украины число бесквартирных военнослужащих практически не изменилось. Но вместо того, чтобы менять систему, проблему пытаются лечить заклинаниями.

Сегодня на столе у власти есть все – новая кадровая стратегия и система контрактов для вооруженных сил, современная программа обеспечения жильем и многое другое, вплоть до программы интенсивной подготовки в рамках прохождения службы по предварительному контракту. Все то, что должно изменить даже не армию, а страну. Осталось проявить политическую волю.

Тем, кто скажет, что это сценарий милитаризации страны, отвечу – это программа ее консолидации и выживания в условиях многочисленных вызовов и угроз. Без этого на карте мира места для нас может не остаться.