Потрясающая история. О наших соотечественниках, которых с такими сложностями/истериками эвакуируют из китайского коронавирусного Уханя. В этой истории есть все про наш реальный, а не напыщенный патриотизм. Про соборность и единство. Про одну страну. Про гнилейших людей и про отсутствующее государство. Короче, все то о нас, что мы тщательно прятали все эти годы под толстым слоем провинциальной шароварщины, конкурсов патриотической песни и пляски и выкрашенных в желто-голубой заборчиков...

... Так, что там у нас с добротой, человечностью и эмпатией? Все дерьмово.

Во-первых, государство, как всегда, долго делало вид, что ничего не происходит. Занималось своими крысиными делами, пока все это не набухло до гигантских размеров...

Во-вторых, все тоже инфантильное государство так в итоге медийно отработало тему, что до смерти напугало своих граждан. Убедительно доказав, что оно ничего не гарантирует, не контролирует и вообще не знает, что такое противоэпидемические протоколы...

В-третьих, напуганное общество пошло в атаку и всерьез начало блокировать дороги, сносить шины к больницам и требовать запрета на въезд. Не это ли начало настоящего распада?...

И наконец, в-четвёртых, массовое расчеловечивание. В Винниках (Львовской области) врачи (!) сами блокируют подъезды к собственной больнице. В Полтаве уличные протесты. Тернопольская облрада назвала эвакуацию украинцев... "геноцидом украинского народа". А некий субъект по фамилии Синютка (тот, что губернаторствовал в своё время во Львовской и искренне уверовал в патриотическое безумие Порошенко) на полном серьезе пишет следующее: "чи може це банальна помста нам за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборів". Не жлоб ли это эталонный? А ведь оно (существо) делало здесь карьеру, объединяло страну, гимн сладострастно пело годами...

... Все это очередные проявления тотальной недееспособности государства. Оно всегда молчит, когда кризис. Оно никак не реагирует на проявления убийственного мракобесия. Оно просто делит... премии. Иногда думает, куда ещё расширить полномочия президента/премьера). Короче, государство живет своей мародерской тихой жизнью. Или не совсем тихой. Пока в стране бунты. Явные звоночки взаимной ненависти и нетерпимости. Первые условные костры для ведьм. Которые может быть имеют вирус, а может и нет...

... Надо бы перестать делать вид, что у нас есть дееспособное государство. И перестать петь эти отмороженные лживые песни о единстве, гарцуя на потенциальных тушках изгоев... Нас уже нет. Как государства, сообщества, страны. Так, некая географическая территория, которая сама не знает, чего хочет и готова безжалостно рвать собственную плоть. Хотя, нет! Давайте лучше проведём ещё больше Дней соборности и Дней вышиванок. Ещё пафосных речей напишем и обязательно позволим экс-министру Супрун не о глупости своей отчитаться, а безобразнейший худ.фильм снять, где отрицательный герой носит фамилию... кардиолога Тодурова. Мелкие крысы они всегда такие. Патриотичные и мстительные...

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