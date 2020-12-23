Государство должно регулировать цены на тестирование коронавируса, – Южанина

Правительство должно установить государственное регулирование цен на тесты для определения коронавирусной болезни, а также на проведение компьютерной томографии.

Соответствующее депутатское обращение к премьер-министру Украины, министра здравоохранения и министра экономики прислала народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина. Об этом она написала в Facebook, сообщает пресс-служба политсилы.

"Казалось бы, обычная ситуация. Заболел одноклассник мальчика из многодетной семьи, в которой растет пятеро детей школьного возраста, и теперь все в семье должны сдать тесты на коронавирус. А кроме того, у супругов четверо родителей за 70 лет, с которыми нужно общаться и, посещая их, быть уверенными, что они сами здоровы. с нынешней стоимостью тестов (не менее 1200 гривен) сумма, которую сразу нужно было потратить, оказалась слишком велика. В результате все дети вынуждены были перейти на дистанционное обучение", – приводит пример Нина Южанина.

Она отметила, что такие случаи не единичны. Государство не обеспечивает граждан бесплатным тестированием, а на проверку по собственной инициативе не хватает денег. Цены просто неподъемные для людей, например работников бюджетной сферы, в которых есть семьи, не говоря уже о пенсионерах. Получается замкнутый круг, замечает Нина Южанина.

"Минимальная стоимость услуг для проведения лабораторных ПЦР-тестов на заболевания COVID-19 в Киеве составляет более 800 гривен при условии прибытия человека самостоятельно в лабораторию. Но около 1200 гривен при условии выезда к месту жительства гражданина. В то же время минимальная пенсия по возрасту в 2020 году в Украине составляла от 1638 до 1700 грн в месяц. Минимальная заработная плата – от 4723 до 5000 грн в месяц, а размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц составлял от 2027 до 2189 грн в месяц ", – объясняет Южанина.

В ситуации длительной пандемии COVID-19 тестирование и диагностика – это социально значимая услуга, поэтому государство должно установить свой контроль и регулирование за ценообразованием, отмечает Южанина.

"На сегодня установлено государственное регулирование цен на медицинские препараты и лекарственные средства путем декларирования их на сайте Держпродспоживслужбы. Возможность государства регулировать цены на социально значимые товары предусмотрено и законом Украины" О ценах и ценообразовании ". Также в апреле 2020 года были приняты Закон Украины" О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) ", которым Кабинету министров предоставлено право устанавливать цены на социально значимые товары и услуги", – пишет Южанина.

Она призывает внести изменения в правительственное Постановление от 22 апреля 2020 №341 "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения" и других нормативных актов и внести в нее услуги по проведению тестирований IgM и IgG антител к антигена коронавируса, тестирование путем проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также проведение компьютерной томографии легких человека для выявления осложнений в виде вирусной пневмонии.

Власть должна сделать все для того, чтобы услуги по тестированию и диагностики были финансово доступными для всех граждан, отмечает представитель "Европейской солидарности". "В условиях пандемии тестирования как раз и является социально значимой и жизненно важной вещью. Ведь и без локдаунив украинцы часто вынуждены во многих вещах себя ограничивать. И хоть как-то сделать эти ограничения менее болезненными вполне по силам власти", – резюмирует Нина Южанина.