ГБР уличили в "сливе" гостайны

Государственное бюро расследований (ГБР) рассекречивает свои тайны посторонним людям: в сети появляются копии писем еще до получения их людьми, которым они адресованы, а также сообщения о повестках и обысках.

Об этом заявил адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань в блоге для "Украинской правды". Он добавил, что в это же время директор бюро Роман Труба уверяет о тайне следствия.

По словам адвоката, тот, кто "сливает" засекреченную информацию, утверждает, что это лишь 5-10% данных. Головань написал, что собственно документы и информацию ГБР публикуют, ссылаясь на "слухи" и "данные из правоохранительных кругов".

ГБР "24 канал"

"С учетом сказанного выше, некоторые производства ГБР, например, об украинских моряках и кораблях, о ситуационной комнате, выглядят как спецоперации по организации каналов доступа к государственным секретам Украины", – пояснил адвокат.

По его словам, чиновники ГБР с использованием возможностей центрального органа исполнительной власти собирают сведения об обстоятельствах перехода украинских кораблей, об обсуждении и решениях, которые происходили в ситуационной комнате, а дальше информация передается тем, кто "сливает" ее широкой общественности. "А потом куда? Прямо в Москву?" – риторически спросил Головань.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор ГБР Роман Труба массово заводит уголовные дела против пятого президента Петра Порошенко, чтобы выслужиться перед действующим главой государства Владимиром Зеленским.

В свою очередь первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко публично заявила о том, что директор бюро Труба нарушает закон и узурпирует власть.

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