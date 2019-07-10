Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

ГБР уличили в "сливе" гостайны

2.1т Читать материал на украинском

Государственное бюро расследований (ГБР) рассекречивает свои тайны посторонним людям: в сети появляются копии писем еще до получения их людьми, которым они адресованы, а также сообщения о повестках и обысках.

Об этом заявил адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань в блоге для "Украинской правды". Он добавил, что в это же время директор бюро Роман Труба уверяет о тайне следствия.

По словам адвоката, тот, кто "сливает" засекреченную информацию, утверждает, что это лишь 5-10% данных. Головань написал, что собственно документы и информацию ГБР публикуют, ссылаясь на "слухи" и "данные из правоохранительных кругов".

ГБР

ГБР

"24 канал"

"С учетом сказанного выше, некоторые производства ГБР, например, об украинских моряках и кораблях, о ситуационной комнате, выглядят как спецоперации по организации каналов доступа к государственным секретам Украины", – пояснил адвокат.

Новости
"Ж*па и г*вно!" Опубликована запись прослушки по делу о бронежилетах для ВСУ

По его словам, чиновники ГБР с использованием возможностей центрального органа исполнительной власти собирают сведения об обстоятельствах перехода украинских кораблей, об обсуждении и решениях, которые происходили в ситуационной комнате, а дальше информация передается тем, кто "сливает" ее широкой общественности. "А потом куда? Прямо в Москву?" – риторически спросил Головань.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор ГБР Роман Труба массово заводит уголовные дела против пятого президента Петра Порошенко, чтобы выслужиться перед действующим главой государства Владимиром Зеленским.

В свою очередь первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко публично заявила о том, что директор бюро Труба нарушает закон и узурпирует власть.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Игорь Головань Роман Труба
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel