Главная Новости
11 декабря • обновлено в 16:57
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Госорган Украины пошел на "зраду" с "российским" Крымом: фотофакт

1.2т
Читать материал на украинском

В Государственном реестре избирателей Украины оскандалились, обозначив незаконно аннексированный Крым "Южным федеральным округом" России.

Соответствующая надпись появилась на карте Украины в разделе "Объединенные территориальные громады" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, если приблизить границу Херсонской области и Крыма, можно увидеть, что полуостров отнесли к России.

Новости
В Британии назвали Крым российским: подробности скандала
Госорган Украины пошел на "зраду" с "российским" Крымом: фотофакт

Скриншот

Госорган Украины пошел на "зраду" с "российским" Крымом: фотофакт

Скриншот

Госреестр избирателей назвал Крым частью России

Госреестр избирателей назвал Крым частью России

Скриншот

Как уточняет "По той бік новин" в Facebook, скандал разгорелся из-за того, что государственный орган на своем сайте использовал JavaScript-библиотеку для интерактивных карт, которая была создана в 2011 году киевлянином Владимиром Агафонкиным с командой разработчиков.

В реестре, видимо, не удосужились проверить корректность программы.

Госорган Украины пошел на "зраду" с "российским" Крымом: фотофакт

Facebook Александра Солонтая

Госорган Украины пошел на "зраду" с "российским" Крымом: фотофакт

Facebook Александра Солонтая

Госорган Украины пошел на "зраду" с "российским" Крымом: фотофакт

Facebook Александра Солонтая

Госорган Украины пошел на "зраду" с "российским" Крымом: фотофакт

Facebook Александра Солонтая

Как выяснилось, аналогичное нарушение допустили и создатели карты OpenStreetMap.

Госорган Украины пошел на "зраду" с "российским" Крымом: фотофакт

Скриншот OpenStreetMap

Госорган Украины назвал Крым частью России

Госорган Украины назвал Крым частью России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее корпорация Apple назвала Крым частью России из-за нежелания разбираться с претензиями Москвы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Зе сказал, что он сыграл в ничью с Путиным. Он не понимает, что Путин не играет, а устанавливает правила?........
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Petrov Valery
Petrov Valery
Это до них достучалась реальность. Даже тyпой программе понятно, что Кpым - это Украина. В составе Южного Федерального округа.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Представляю, как у шеневмерликов пердаки повыносило)))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги