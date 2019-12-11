Госорган Украины пошел на "зраду" с "российским" Крымом: фотофакт

В Государственном реестре избирателей Украины оскандалились, обозначив незаконно аннексированный Крым "Южным федеральным округом" России.
Соответствующая надпись появилась на карте Украины в разделе "Объединенные территориальные громады" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, если приблизить границу Херсонской области и Крыма, можно увидеть, что полуостров отнесли к России.
Скриншот
Скриншот
Госреестр избирателей назвал Крым частью России
Скриншот
Как уточняет "По той бік новин" в Facebook, скандал разгорелся из-за того, что государственный орган на своем сайте использовал JavaScript-библиотеку для интерактивных карт, которая была создана в 2011 году киевлянином Владимиром Агафонкиным с командой разработчиков.
В реестре, видимо, не удосужились проверить корректность программы.
Facebook Александра Солонтая
Facebook Александра Солонтая
Facebook Александра Солонтая
Facebook Александра Солонтая
Как выяснилось, аналогичное нарушение допустили и создатели карты OpenStreetMap.
Скриншот OpenStreetMap
Госорган Украины назвал Крым частью России
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее корпорация Apple назвала Крым частью России из-за нежелания разбираться с претензиями Москвы.
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