Госпотребслужба получила первого зама руководителя: что известно

Кабинет министров Украины определил победителя конкурса на должность первого заместителя главы Госпродпотребслужбы. Им стала директор ГП "Научно–исследовательский институт строительного производства" Владислава Хижняк. Об этом стало известно после закрытого заседания правительства, которое состоялось в среду, 19 февраля.

Первым о назначении Хижняк сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Хижняк Владислава Александровна назначена первым заместителем главы Государственной службы безопасности пищевых продуктов", - написал он в своем Телеграм-канале.

По данным, полученным OBOZREVATEL из собственных источников, госпожа Хижняк была одной из 5 дошедших до этапа собеседования с министром экономики Тимофеем Миловановым победителей конкурса на должность первого заместителя Госпродпотребслужбы.

Наши источники также сообщили, что собеседование с Миловановым у госпожи Хижняк состоялось вечером в пятницу.

До назначения в Госпродпотребслужбу Владислава Хижняк возглавляла "Научно–исследовательский институт строительного производства", основанный Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и предоставляющий услуги по обследованию и паспортизации объектов строительства, проектно-разведывательных работ и реконструкторских разработок. Кроме того, с 2016 года она также работала главным консультантом Института Законодательства Верховной Рады Украины.

Согласно декларации на сайте НАПК, Владислава Хижняк владеет земельным участком площадью 858 кв.м в селе Гнидын Бориспольского района Киевской области, нежилым помещением площадью 51 кв м в Киеве. У ее сына в собственности есть квартира в столице площадью 73 кв м. Ее госпожа Хижняк указала, как свое фактическое место проживания.

Больше никакого имущества в декларации победительница конкурса на должность первого заместителя Госпродпотребслужбы не указала, отметив лишь, что имеет сбережения в размере 540 тысяч гривен наличными.

В 2018 году общий доход Владиславы Хижняк составил 287 тысяч гривен.

Напомним, бывший глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа и его первый заместитель Андрей Жук были уволены 23 октября 2019 года. После был объявлен конкурс на замещение этих вакансий. Изначально претенденты могли подавать документы для участия в конкурсе до 18 ноября. Впоследствии, уже после завершения этого срока, 20 ноября, Кабинет министров продлил прием документов.

27 ноября конкурсная комиссия определила 5-х финалистов конкурса, которых выбрали из 21 участника. 3 декабря Милованов провел с ними собеседования, а 18 декабря рекомендовал правительству признать победителем конкурса на должность главы Госпродпотребслужбы бывшего руководителя этой структуры Сергея Глущенко. Однако по необъяснимым причинам назначение Глущенко до сих пор откладывается. По данным источников OBOZREVATEL, в очередной раз отсрочили этот шаг члены Кабмина на заседании 19 февраля.

А издание Agropolit сообщило, что в Кабмине рассматривают вариант с повторным проведением конкурса.

Уже почти полгода ведомство работает без ключевых топ-менеджеров. И в таких условиях назначение хотя бы первого заместителя – очень хороший шаг, учитывая сложные вызовы, которые стоят сегодня перед этой структурой. В первую очередь – сложную ситуацию с птичьим гриппом и африканской чумой свиней в Украине. Особенно если новоназначенная первый заместитель не будет повторять ошибок своих предшественников.

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