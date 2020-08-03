Артём Сытник в последнее время полюбил курочек. Причём тех, которые должны нести ему золотые яйца.

Именно в этом увлечении, по всей вероятности, и кроется такое пристальное внимание главы НАБУ к предприятию "Укрлендфарминг" и его владельцу Олегу Бахматюку. Ну а что, целых 25 птицефабрик, крупнейшие в стране элеваторы и почти 30 тысяч сотрудников, которые обеспечивают всех нас замечательными куриными яйцами... А ещё этот "Укрлендфарминг" исправно платит налоги и вкладывают серьезные инвестиции в своё развитие. Но нашего Артема интересует совсем другое. Мотивы иные.

Итак, знакомьтесь ближе. Артём Сытник - главный антикоррупционер Украины и, по совместительству, коррупционер в реестре, работающий под прикрытием и под присмотром МВФ и Послов G7. Это уникальный случай в современном мире, когда суд признаёт человека причастным к коррупционным действиям, а он продолжает руководить Национальным АНТИкоррупционным Бюро. И все попытки отправить нашего неутомимого борца с денежными знаками в отставку наталкиваются на категорическое несогласие наших заокеанских товарищей из различных Фондов и спецслужб. А посему, Артём чувствует себя абсолютно неуязвимым и недосягаемым для нашего правосудия. Украинский Закон этому персонажу не писан.

Кроме того, никого не возмутил тот факт, что Сытник, продав земельный участок в Севастополе (!!!!) не внёс это в Декларацию. Это, конечно мелочи. А потому, НАЗК никак на это никак не реагирует. Видать, своих не здает. Никого не смущает, что в НАБУ создано целое кумовское гнездо, и что наш герой окружил себя преданными, но зависимыми людьми, готовыми выполнять все его пожелания. Среди них, главный детектив Калужанский, которого Артём спас от реального тюремного срока. Или долгая эпопея с уголовными делами, связанными с криминальными делами в отношении экс руководителей порта "Южный". Оказывается, адвокатом там выступает экс сподвижник Сытника по прошлой прокурорской жизни, господин Городецкий. Вот и тянутся все эти дела уже несколько лет. Ну и вишенка на торте бездарной и никчемной пятилетней деятельности главы НАБУ, это вскрытая переписка с американским Посольством, где сотрудникам НАБУ дают прямые указания по многим криминальным делам и политическим событиям. На лицо - государственная измена и предательство. Но и в этой ситуации, власть молчит, "не замечая" этих шалостей. В общем, этот список можно продолжать бесконечно.

Но мы отвлеклись. Откуда же началась такая любовь Артема к птицефабрикам и такая ненависть к их владельцу. Оказывается, все очень просто и прозаично. Люди, имеющие отношение к руководству этого агрохолдинга свидетельствовали на том суде, который и принял Решение в отношении Сытника, признав того коррупционером в законе. Вот уж действительно, дьявол кроется в деталях. И началось тотальное преследование этого предприятия и его владельца. Придумывались криминальные дела, искажались факты, выписывались пидозры, проводились обыски и другие незаконные действия, совершались попытки объявить в розыск непосредственно акционера этой компании.

Все эти мероприятия Сытник совершал при полной поддержке своих коллег из САП, которым руководит пан Холодницкий. Да, да, именно тот Холодницкий, в аквариуме которого нашли прослушку, установку которого злые языки приписывали именно Сытнику. Но это такое. Как говорится, ничего личного. Исключительно бизнес. Ну и конечно, в попытке уничтожить предприятие непосредственно участвовал ещё один "антикоррупционный монстр" под названием ВАКС (Высший антикоррупционный суд), созданный этими же американцами для тотального контроля над украинскими коррупционерами. Но об этом в следующий раз. Так вот, Сытник делает все возможное для тотального уничтожения флагмана отечественного производителя в этой области только из за личной мести. И даже когда на улицы Киева вышли несколько тысяч работников этого Агро-холдинга, Артём Сытник не угомонился.

Более того, даже решение Печерского суда от 25.06.2020 года, обязавшего своим решением Генерального прокурора закрыть ВСЕ производства в отношении "Укрлендфарминг", полностью проигнорировано нашим героем, который все время хочет "делить наши деньги" и "продать всех, но уже дороже.,." Кстати, Генеральная прокуратура, в соответствии с Законом, выполнила решение суда и закрыла все дела. Тоже самое должна была сделать и САП. Но, тут вмешался Сытник, и САП вместе с НАБУ подают аппеляцию в свой ручной ВАКС, неоднократно подыгрывавший Артему. Причем, интересное "совпадение". Все дела, в которых кровно заинтересован лично Сытник расписываются на одних и тех же трёх судей. Любопытно, не правда ли..

А то, что ВАКС вообще не имеет право рассматривать и тем более отменять решения суда другой вертикали, а НАБУ не является участником процесса, никого не смутило. Ну разве такие "мелочи" могут остановить ненасытного Сытника и его коллег. Тем более, ощущая всестороннюю поддержку из-за океана. Поддержка настолько откровенная, что даже в Меморандуме между МВФ и Украиной есть отдельный пункт, недвусмысленно говорящий о том, что МВФ (!!!!) против отставки Сытника. А местные "соросята" возглавляемые неутомимым Виталиком Шабуниным, всегда готовы встать на защиту Артема, и по первому требованию наброситься на любого, кто посмеет даже усомниться в честности и профессионализме главы НАБУ. Шабунин, словно "мальчик по вызову" организовываете уличные флешмобы и пишет грязные пасквили в отношении Олега Бахматюка и его компании, практически влезая в уголовное производство. Но это его привычное дело. Защищать своих. Супрун, Гонтарева, Найем, Сытник.... Как говорится, "Соросята" рулят.

И вот ВАКС, в нарушении всех юридических и правовых норм, пытаясь угодить и подыграть Сытнику, принимает заведомо неправомерное решение и практически отменяет Решение Печерского суда. Таким образом, пытаясь восстановить криминальное преследование 30-тысячного коллектива агрохолдинга.

Интересный нюанс кроется в другом. На телеграмм-канале ЦПК того же Шабунина появилось Решение суда, когда судья ещё зачитывал свой вердикт. Более того, Именно ребятам из ЦПК разрешили присутствовать в отдельной комнате суда, да ещё и с видеотрнасляцией. Ну а что, особы, приближённый к "императору". Но теперь вопрос в другом. Как должна повести себя в этой ситуации госпожа Венедиктова? Дать заднюю и вновь открыть криминальные производства? Так вроде не по Закону. Да и не по чину. И что ж теперь? Правовой хаос, созданный ВАКСом по наводке САП и НАБУ? И главное. А если предприятие вынуждено будет закрыть свои производственные мощности и сократить людей, то кто будет нести ответственность? И кто будет нести яйца? И почему молчит Президент, неоднократно заявлявший о необходимости поддержать отечественного производителя, особенно в период кризиса?

Но идём дальше. Параллельно с этими событиями, Сытник наехал на руководство Киевского Окружного апелляционного суда, обвинив судей в попытке захватить власть (!!!) в Украине. Не много ни мало. Смешно конечно, учитывая тот факт, что суд, это и есть официальная ветвь власти, согласно Конституции. Но Артём играет по крупному. Его задача продемонстрировать всему судейскому корпусу, кто в доме хозяин и парализовать Конституционный суд, в котором как раз рассматривают законность самого назначения Сытника главой НАБУ. Ну, а наши западные кураторы поддёргивают его в этой затее, преследуя свои интересы. Им нужно взять под свой контроль судебную систему Украины, и круг замкнётся.

Справедливости ради надо сказать, что Сытник любит не только сельское хозяйство, но газодобывющую промышленность и геополитику, но это уже другая история...

Таким образом, Сытник и Ко, по моему глубокому убеждению, является угрозой национальной безопасности страны и угрозой тотального разрушения остатков правосудия.

Кроме того, я убеждён, что Артём Сытник бросает откровенный вызов Главе государства Владимиру Зеленскому, демонстрируя свою вседозволенность и безнаказанность. А потому, сегодня все наблюдают за этим скрытым соперничеством. Потому и возникает вопрос. Сможет ли Владимир Александрович проявить политическую волю, и несмотря на сопротивление ряда влиятельных западных структур, таки уволить никчемного, профнепригодного и зарвавшегося главу НАБУ Сытника сотоварищи, или мы окончательно превратимся в колонию и территорию правого хаоса?

Итак, страна замерла в ожидании. Время пошло.

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