Господин Лукашенко, пора идти, идите! – Гройсман

Марина Погорилко Политика 18:32, 17.08.2020 Обновлено: 18:34, 17.08.2020

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Александра Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси 5 сроков подряд, оставить свой пост.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook на фоне митингов, которые происходили в стране в последнее время.

"Протесты белорусов доказали: лучше пойти на 5 лет раньше, чем на 5 минут позже.

Господин Лукашенко, пора идти. Идите!" – написал Гройсман.

Експремьер Украины призвал Лукашенко оставить должность.
Facebook Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусы криками "Уходи!" и "Долой!" заставили Александра Лукашенко поспешно завершить одну из поездок на местные предприятия.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах, которые прошли 9 августа.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Минске рабочие завода кричали Лукашенко "Уходи!" и "Вор!": лидер сбежал на вертолете. Видео

Агент НАБУ заявил о "госизмене Ермака с задержанными вагнеровцами"

В России на дороге в Беларусь заметили колонну военной техники. Фото

Берцы были красными от крови, – прошедший плен участник боев за Иловайск

Пигментные пятна: откуда берутся и как избавиться