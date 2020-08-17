Господин Лукашенко, пора идти, идите! – Гройсман

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Александра Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси 5 сроков подряд, оставить свой пост.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook на фоне митингов, которые происходили в стране в последнее время.

"Протесты белорусов доказали: лучше пойти на 5 лет раньше, чем на 5 минут позже.

Господин Лукашенко, пора идти. Идите!" – написал Гройсман.

Експремьер Украины призвал Лукашенко оставить должность. Facebook Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусы криками "Уходи!" и "Долой!" заставили Александра Лукашенко поспешно завершить одну из поездок на местные предприятия.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах, которые прошли 9 августа.