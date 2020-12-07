По Закарпатью

Мой папа – Ярош Анатолий Дмитриевич – участвовал в "подавлении контрреволюционного мятежа" в Венгрии в 1956 году.

Он отбывал срочную трехлетнюю службу на Кавказе и когда "советская родина" дала приказ, поехал в Будапешт и что-то делал такое, чтобы венгры остались в сфере влияния кремлевской империи.

Мне, маленькому, рассказывал об этом мало (разве изредка, когда выпьет сто грамм) и явно своим участием в этих событиях не гордился...

В это же время, в 1956 году, несколько подразделений, сформированных из украинских националистов, находящихся за рубежом, тоже участвовали в этой маленькой войне на стороне восставшего венгерского народа, прикрывая мосты через Дунай между Буда и Пешт. И имея большой боевой опыт, достаточно успешно проводили операции против значительно превосходящих сил советских войск и их сателлитов. В конце концов, эти подразделения организованно отступили...

Для полноты картины надо упомянуть еще два эпизода из истории украинского-венгерских отношений.

Первый. Венгрия была одним из самых верных союзников гитлеровской Германии, а следовательно и поджигателей Второй Мировой войны. В марте 1939 года коварно и провокационно напала на только что провозглашенную Карпатскую Украину и уничтожила ее, проведя этнические чистки...

Второй. Во время Второй Мировой войны воинские соединения и части венгерской оккупационной армии в основном находились на территории Украины, проводя не только фронтовые боевые действия, но и карательные операции против местного населения. Фактов достаточно...

Теперь же "великий лидер" венгерского народа Орбан все делает для того, чтобы в 21 веке столкнуть - в угоду теперь уже не Берлину, а в Москве – венгерский и украинский народы...

Все годы, отколе к власти в Венгрии пришел Орбан со своей кликой, мы, украинцы, наблюдаем попытки восстановить так называемую "Большую Венгрию", разжигая в государствах-соседях межнациональную рознь, в том числе, на украинском Закарпатье...

Видим попытки потомков подгитлеровской Венгрии снова использовать провокации против Украины, которая уже седьмой год сдерживает агрессию кремлевской империи на Востоке и Юге Украины для "удара в спину" нашему Государству (недавний видеоролик с якобы "агрессивным членом "Правого сектора" тому подтверждение)...

В связи с выше сказанным, можно сделать несколько выводов:

1. Зря наши предки, Украинцы, в свое время договорились с финно-мадьярами об их беспрепятственном проход в Европу. Пусть бы сидели там, где сидели.

2. Раз уж венгры оказались в Европе, то должны вести себя как европейцы, а не азиаты, подыгрывая Москве.

3. Несколько бригад Вооруженных Сил Украины, которые находятся в подчинении ОК "Запад", сил и средств СБУ и МВД, поддержанных украинскимидобровольцами, будет достаточно не только для остановки венгерской агрессии на Закарпатье, но и для принуждения к миру этой недружественной страны.

4. Мы уважаем наших сограждан венгерской национальности, проживающих в Закарпатье! И не дадим всякой промосковской сволочи разжечь огонь войны между украинцами и венграми!

В конце концов, господа венгры, оно вам надо?

Лучше историю оставить историкам. Давайте жить дружно!

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