Госизмена и хищение средств: НАБУ взялось за Кличко

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможной государственной измене мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей во время застройки столицы.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. Дело открыто во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября.
Речь идет о возможной госизмене и хищениях бюджетных средств при застройке Киева со стороны Кличко и его заместителей.
Виталий Кличко
"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", – сказано в ответе НАБУ.
Ранее в суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии касательно начала расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) , ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса.
К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 сентября Кабмин поддержал увольнение председателя КГГА Виталия Кличко.
Сам Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.
В конце сентября Кличко подал иск против главы ОП Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации.
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