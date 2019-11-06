Госизмена и хищение средств: НАБУ взялось за Кличко

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможной государственной измене мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей во время застройки столицы.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. Дело открыто во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября.

Речь идет о возможной госизмене и хищениях бюджетных средств при застройке Киева со стороны Кличко и его заместителей.

Виталий Кличко

"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", – сказано в ответе НАБУ.

Ранее в суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии касательно начала расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) , ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса.

К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября Кабмин поддержал увольнение председателя КГГА Виталия Кличко.

Сам Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.

В конце сентября Кличко подал иск против главы ОП Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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