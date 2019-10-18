Госбюджет 2020: Порошенко обратился с призывом

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко раскритиковал проект государственного бюджета на 2020 год, который сегодня приняли в Верховной Раде.

Его заявление появилось на сайте пресс-службы партии. Порошенко напомнил, что в результате российской агрессии украинская экономика пережила тяжелые времена.

"Ударило очень больно. Мы переориентировались на европейский рынок. С начала шестнадцатого года наша экономика возобновила рост. Мы смогли это обеспечить даже во время войны. Символическим стал результат первого и второго квартала этого года, последних месяцев пребывания у власти нашей команды: ВВП вырос 4,6% ", - сказал он.

По его словам, тогда должен был наступить конец эпохи бедности.

Петр Порошенко 112 канал

"Мы не думали о рейтингах. Мы сделали всю неблагодарную работу. Создали условия для того, чтобы новая власть обеспечила рост уровня жизни.

В "Европейской солидарности" вдоль и поперек вычитали бюджет следующего года. Понимаем, что это была шутка о зарплатах учителям в четыре тысячи долларов. Сознательная шутка перед президентскими выборами. А если кто ту хохму и принял за чистую монету, то его проблемы. Значит, с чувством юмора у них что-то не так", - отметил Порошенко.

По его словам, из бюджета куда-то делись даже те скромные начинания, которые стартовали в этом и в прошлом году.

"Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы начали для пенсионеров с низким пенсиями. Не будет доплаты за третьего, четвертого ребенка, не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицины. Не будет повышения денежного обеспечения наших воинов.

Зато будет давление на ФОПы. На днях "Слуги народа" осчастливили народ законом о верификации социальных выплат. Вместо обещанного вам снижения тарифов – уменьшат количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть уже полученные ранее деньги – есть в законе и такая статья", - отметил Порошенко.

Он сказал, что его команда будет бороться ко второму чтению.

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но к первому антракту, когда зрители увидят, что в театральном буфете – пусто. По крайней мере именно такое впечатление производит бюджет. Мы, конечно, будем бороться до второго чтения. Экономика сегодня в лучшем состоянии, чем несколько лет назад. Сейчас существует гораздо больше возможностей, чем имели мы год или два назад. Главное, чтобы была политическая воля", - отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в пятницу, 18 октября, в первом чтении приняла проект бюджета на 2020 год. Законопроект поддержали 255 народных депутатов, из них 235 – от "Слуги народа".

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