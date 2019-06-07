"Горят рашисты!" Удар ВСУ по наемникам Путина попал на видео

Одно из подразделений 30 отдельной механизированной бригады имени Князя Константина Острожского на Донбассе нанесло удар, в результате которого был уничтожен камаз и БМП противника.

Об этом сообщается на YouTube-канале 30 ОМБр имени князя К. Острожского. Известно, что камаз после ночной работы российских бандформирований пытался довезти до вражеского "опорника" боеприпасы (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

После неудачной попытки враг пытался извлечь догорающие остатки колесной техники бронемашиной типа БМП, которая стала следующей жертвой профессиональных действий украинских бойцов.

Удар ВСУ по наемникам Путина попал на видео Скриншот

Пользователи сети восхищены действиями бойцов ВРУ и хвалят ребят в комментариях к видео, на котором можно увидеть, как украинские военные побороли врага.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев восхитила хрупкая блондинка, которая пережила мясорубку на Донбассе. Офицер 30-й ОМБр Лина рассказала о своей судьбе в армии, жизни после службы на Донбассе и растрогала украинцев.

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