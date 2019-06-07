ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

"Горят рашисты!" Удар ВСУ по наемникам Путина попал на видео

2.8тЧитать материал на украинском

Одно из подразделений 30 отдельной механизированной бригады имени Князя Константина Острожского на Донбассе нанесло удар, в результате которого был уничтожен камаз и БМП противника.

Об этом сообщается на YouTube-канале 30 ОМБр имени князя К. Острожского. Известно, что камаз после ночной работы российских бандформирований пытался довезти до вражеского "опорника" боеприпасы (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Новости
Двое убитых, 11 пострадавших: ВСУ понесли страшные потери на Донбассе

После неудачной попытки враг пытался извлечь догорающие остатки колесной техники бронемашиной типа БМП, которая стала следующей жертвой профессиональных действий украинских бойцов.

Удар ВСУ по наемникам Путина попал на видео

Удар ВСУ по наемникам Путина попал на видео

Скриншот

Пользователи сети восхищены действиями бойцов ВРУ и хвалят ребят в комментариях к видео, на котором можно увидеть, как украинские военные побороли врага.

"Горят рашисты!" Удар ВСУ по наемникам Путина попал на видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев восхитила хрупкая блондинка, которая пережила мясорубку на Донбассе. Офицер 30-й ОМБр Лина рассказала о своей судьбе в армии, жизни после службы на Донбассе и растрогала украинцев.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
войнаАТОВСУ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
16
Смешно
12
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Ярко и весело Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе! пора бомбить москву!Россия проиграла войну в Украине-военные эксперты всего мира!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Дахил аль Басир
Дахил аль Басир
Кожедуб ruslan, не кажи:"гоп!"-поки не перескочешь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel