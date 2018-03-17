Горячая точка: Ельченко заявил об опасности со стороны Крыма

Страны-представители ООН могут развернуть более активные действия в отношении Крыма, поскольку развитие событий на полуострове делает его все более похожим на горячую точку (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, такой статус уже применим к нему не только из-за незаконного захвата Россией, но и из-за того, что он начинает посягать на безопасность стран Европейского союза, отметил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью "Голосу Америки".

"Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет", — рассказал он.

Ельченко добавил, что есть много других органов ООН, где разные вопросы, касающиеся проблем Крыма, можно и необходимо поднимать, не ограничиваясь одной лишь Резолюцией о правах человека в Крыму. По его словам, речь идет об аспектах юриспруденции, вооружения, информационного влияния и экономики.

Дипломат также выразил уверенность в том, что санкции против России будут только усиливаться, а нелегитимные выборы в Крыму только добавят уверенности тем странам, которые уже применили ограничения к агрессору или будут применять.

Как сообщал "Обозреватель", Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совбеза и делегациям всех стран-членов официальные письма, в которых подчеркнула, что проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН.