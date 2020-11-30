Мэром Черновцов избрали Романа Кличука: что о нем известно

Во втором туре выборов мэра Черновцов победил предприниматель, 48-летний Роман Кличук.

Официальные результаты объявила городская избирательная комиссия 30 ноября, пишет "Суспільне Новини". Он был выдвинут на должность главы города партией "Единая Альтернатива".

За Кличука проголосовали 59,54% избирателей. За его оппонента – Виталия Михайлишина – отдали голоса 37,5% избирателей.

Родился 31 октября 1972 года в Черновцах.

Имеет медицинское высшее образование (закончил Черновицкий медицинский университет), также учился в Киево-Могилянской бизнес-школе.

По медицинской специальности работал до 1997 года, дальше занялся предпринимательством.

Работает в этой сфере более 20 лет.

Является владельцем компании "Рома", занимающейся оптовой торговлей алкогольными напитками, продуктами питания и табачными изделиями.

Владеет фирмой "Гойра групп", объединяющей несколько ресторанов.

Избирался депутатом облсовета от фракции ВО Батьківщина.

Баллотировался в парламент по списку "Самопомочі", но не прошел.

В апреле 2016 года стал членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета. На эту должность Кличука делегировал "Клуб предпринимателей Буковины" по предложению городского головы Алексея Каспрука.

В марте 2018 года добровольно вышел из состава исполкома. Объяснил это тем, что "голосования на исполкоме были игрой на камеру", а его члены не придерживались договоренностей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на выборах в городской совет Черновцов, состоявшихся 25 октября, партия "Единая альтернатива", которую представляет Кличук, заняла первое место с результатом 22,14%.