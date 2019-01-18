Крок перший. Піднімають ціни на газ до захмарного рівня, щоб Нафтогаз отримував десятки мільярдів прибутків, а його керівництво - мільйонні зарплати плюс багатомільйонні бонуси. Крок другий (відсутній). Нарощування видобутку власного газу, набагато дешевшого за імпортний, при тому - немає! Але зарплати і бонуси сплачуються справно. Крок третій. Більшу частину населення роблять отримувачами субсидій, залежними від влади. Замість зміцнення вільного за духом і міцного економічно громадянського суспільства мільйонам людей штучно імплантують патерналізм. Крок четвертий (відсутній). Стимулів для енергозбереження не закладено, тому обсяги споживання газу домогосподарствами навпаки - зростають. Монополісти збагачуються.

Крок п’ятий (виборчий). За місяць до дня голосування людям видадуть субсидії готівкою. Знаючи, що за нинішнього фінансового стану і платіжної дисципліни ці кошти до сплати рахунків за газ не дійдуть, адже людям не вистачає грошей на продукти і ліки. Крок шостий (виборчий). Всю цю ганебну історію медійно подають як системну реформу, як турботу про добробут людей і як незаперечний успіх кандидата на другий термін. Підсумок. Неправда і фальш. Реформаторська імпотенція, завершена провалом. Спроба підкупу виборців, аби залишитися при владі. Найголовніше - громадяни (виборці) від таких ігрищ влади постраждають подвійно! Виправити ситуацію ми з Вами зможемо вже після виборів, зараз важливо пояснити все це людям, тому дякую Вам за перепост.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся