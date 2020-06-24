Гордон заявил о намерении Зеленского распустить Раду и назвал "дату Х"

Президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен распустить Верховную Раду уже в этом году.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон. По его словам, глава государства четко настроен переизбрать парламент, поскольку его "раздражают слуги народа".

"Насколько я знаю, президент хочет это сделать. И я не исключаю, что сделает. Потому что состав Верховной Рады и поведение "слуг народа" все больше вызывает у него раздражение – глухое и явное. И на сегодня, насколько знаю, он готов распустить Верховную Раду", – сказал журналист.

Он предположил, что объявить о роспуске ВРУ можно будет уже в конце августа, когда закончится год иммунитета парламента. В то же время журналист не исключает, что следующие выборы в Раду могут пройти вместе с местными – 25 октября.

Гордон добавил, мол, очень сильную реакцию президента, в частности, на обиды и человеческое непонимание у Зеленского вызвало то, что депутаты "Слуги народа" в большинстве не проголосовали за программу Дениса Шмыгаля.

"Это удар ниже пояса: я вас привел, благодаря мне вы пришли в Раду, справедливо рассуждает президент, и вы теперь мне будете еще ультиматумы ставить. А это, по сути, ультиматум, потому что там есть ряд групп влияния, которые хотят показать президенту: "ты с нами считайся, иначе мы тебе покажем". Сейчас мы вступаем в этап борьбы президента с парламентом", – утверждает Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского поймали на преувеличении качества работы Верховной Рады девятого созыва.