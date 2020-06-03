Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что считает бывшего гендиректора "1+1 медиа", главу парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко хорошей кандидатурой на должность министра культуры Украины.

Такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24". По мнению Гордона, качества, которыми обладает Ткаченко, а также его прошлое медиа-менеджера, сделает из нардепа "хорошего министра культуры" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Министр культуры – это проклятая должность, потому что бюджет дает министерству очень маленькие деньги, спрос большой, министр культуры всегда на виду. Мирить деятелей культуры, которые вечно ссорятся и выторговывают себе какие-то преференции от государства – очень сложно. Это очень тяжелая работа. Я думаю, что Ткаченко к ней подготовлен из-за его бэкграунда – мощное прошлое медиа-менеджера. Это очень хорошая кандидатура на пост министра культуры", – сказал Гордон.

Гордон высоко оценил кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры

Напомним, кандидатуру Ткаченко согласовали на должность министра культуры Украины на заседании фракции "Слуга народа" 1 июня. Как стало известно OBOZREVATEL, Ткаченко надеется "сдвинуть дело о помощи и культуре, и креативным индустриям более эффективными темпами", в частности, что касается выделения бюджета для этой сферы. При этом Ткаченко отметил, что ожидает поддержки коллег из парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 июня, "Слуги народа" провели кадровые перестановки в парламенте, в результате чего сделали ряд новых назначений. В частности, будет заменен вице-премьер с евронтеграции, определенные кандидатуры министра культуры, министра экологии и судьи Конституционного суда.