Горбатюк сделал громкое заявление о расследовании дел Майдана

Уволенный из управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование дел Майдана остановлено.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини. Он отметил, что генпрокурор Руслан Рябошапка уволил его с должности начальника управления в связи с "реорганизацией ведомства".

По словам Горбатюка, за годы его работы управление спецрасследований демонстрировало крайне высокие показатели. Так, было сообщено о подозрении по делам Майдана 448 лицам, в суд передано 298 обвинительных актов, вынесено 57 приговоров.

Сергей Горбатюк

"К сожалению, на сегодняшний день работа фактически приостановлена", - заявил Горбатюк.

Он также отметил, что не прошли "переаттестацию" 6 следователей его управления, которые успешно расследовали дела об убийстве активистов Евромайдана.

По убеждению Горбатюка, Рябошапка и его заместитель Виктор Чумак не выполнили поручение президента Владимира Зеленского о помощи в расследовании "майдановских дел".

В частности в новосозданный департамент надзора за "делами Майдана" не назначены сотрудники, которые вели расследование этих уголовных производств последние 5 лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Горбатюк заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка счел дело об организованной преступной группировке экс-президента Виктора Януковича выдумкой его предшественника Юрия Луценко.

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