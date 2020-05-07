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7 мая • обновлено в 12:38
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Горбалю по надуманным причинам не дали пройти конкурс в Госаудит: скандал дошел до Шмыгаля

2.4т
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Бывшего члена Совета Национального банка Украины, экс-главу Львовской областной государственной администрации Василия Горбаля не допустили к конкурсу на должность председателя Государственной аудиторской службы Украины.

Об этом говорится в обращении Всеукраинской общественной организации "Громадський контроль" к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Денис Шмыгаль и Василий Горбаль

Денис Шмыгаль и Василий Горбаль

Организация отметила, что Горбаль имеет стаж работы на государственной службе, значительное количество лет работал на руководящих должностях в банковском секторе, несколько раз был народным депутатом Украины, а также занимал определенные должности в НБУ и СНБО.

"Таким образом Горбаль является специалистом в финансовой сфере и в управленческой деятельности", – говорится в обращении.

"Громадський контроль" напомнил, что Горбалю отказали на основании не соответствия установленным условиям конкурса, а из-за "отсутствия необходимого опыта работы, определенного в требованиях".

"Учитывая основание отказа, усматривается грубое нарушение прав кандидата... Виновное лицо нарушило п.7 ст. 4 закона Украины "О государственной службе" в части необеспечения равного права и доступа к государственной службе, а также необоснованным ограничением и предоставлением необоснованных преимуществ другим кандидатам " – подчеркивается в сообщении.

Организация просит премьера:

  • обеспечить установление виновного лица, проведения служебного расследования и привлечения его к ответственности;

  • сообщить фамилию и должность лица, принявшего решение об отказе в допуске к конкурсному отбору Горбаля;

  • предоставить должностную инструкцию лица, принявшего решение о таком отказе.

В противном случае "Громадський контроль" будет вынужден провести митинг под Кабмином в поддержку проведения честных и законных конкурсов.

Горбалю по надуманным причинам не дали пройти конкурс в Госаудит: скандал дошел до Шмыгаля

OBOZREVATEL

Горбалю по надуманным причинам не дали пройти конкурс в Госаудит: скандал дошел до Шмыгаля

OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Горбаль рассказал, что на подготовку отказа ему на прохождение конкурса на должность главы Госаудита понадобилось всего 3 минуты.

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Персоны
Денис Шмыгаль Василий Горбаль
Место
Украина
Тег
политика
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