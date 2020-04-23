Горбачев назвал главных виновников развала СССР

Последний генеральный секретарь и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что виновниками срыва перестройки и развала всего Советского Союза стали члены Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) и их действия.

А также тех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для "уничтожения" Союза. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Но это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки", – уверен политик.

Горбачев отметил, что какого-то "расписания" преобразований тогда не было, однако он и его команда знали, в каком направлении следует двигаться.

"Перестройка позволила за несколько лет изменить состояние общества. В этот период люди в стране пришли в движение, перестали бояться и стали говорить о наболевшем", – убежден он.

Однако при этом последний советский лидер признал, что реформы в СССР шли трудно и в ходе их осуществления были допущены ошибки.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственный президент СССР Михаил Горбачев по состоянию на 10 апреля стал самым долгоживущим правителем среди всех руководителей Советского Союза и Российской Федерации.

Также ранее OBOZREVATEL публиковал топ-10 малоизвестных фактов о последнем генсеке СССР.

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