Главная Новости
23 апреля • обновлено в 15:40
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Горбачев назвал главных виновников развала СССР

1.6т
Читать материал на украинском

Последний генеральный секретарь и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что виновниками срыва перестройки и развала всего Советского Союза стали члены Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) и их действия.

А также тех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для "уничтожения" Союза. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Но это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки", – уверен политик.

Горбачев назвал главных виновников развала СССР

Горбачев отметил, что какого-то "расписания" преобразований тогда не было, однако он и его команда знали, в каком направлении следует двигаться.

"Перестройка позволила за несколько лет изменить состояние общества. В этот период люди в стране пришли в движение, перестали бояться и стали говорить о наболевшем", – убежден он.

Однако при этом последний советский лидер признал, что реформы в СССР шли трудно и в ходе их осуществления были допущены ошибки.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственный президент СССР Михаил Горбачев по состоянию на 10 апреля стал самым долгоживущим правителем среди всех руководителей Советского Союза и Российской Федерации.

Также ранее OBOZREVATEL публиковал топ-10 малоизвестных фактов о последнем генсеке СССР.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Марина Лисничук
Персона
Михаил Горбачев
Тег
СССР
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Памятники героям)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Минздрав назвал причину резкой вспышки коронавируса в Украине.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги