"Борщ можно, Бандеру нельзя": Зверобой раскрыла планы России по Украине-"колонии"

Россия хочет уничтожить национальное самосознание украинцев, прививая им "совок".

Такое мнение высказала в эфире ObozTV участница войны на Донбассе и волонтер Маруся Зверобой. По ее словам, цель Кремля – вернуть Украину в качестве российской колонии.

"Совок" – это такая теплая ванна для украинца, где ему можно борщ, гопак, вышиванку, но нельзя национализм, Бандера – бандит. Это определенные установки для того, чтобы украинец платил свои денежки в кассу Российской Федерации, лишних вопросов не ставил, войны боялся, восстаний боялся, националистов боялся. Это такие дойные коровы, такая колония, которую под себя растила все эти годы Россия", – заявила Зверобой.

"РФ хочет вернуть себе эту колонию. Часть людей поняла это. Часть людей это понимала всегда, они это понимание передают детям и внукам еще с тех времен, когда НКВД просто замучивало украинцев миллионами, уничтожало за украинский язык", – подчеркнула она.

Волонтер привела пример, как Россия использует технологию уничтожения национальной идентификации народов: "У нас в эфире с блогером Андрем Полтавой был интересный случай, чтобы объяснить эту технологию. Выходит в эфир молодой калмык. Ты кто? Калмык, но россиянин. Полтава ему загнал предложение – а ну переведи на калмыцкий. Тот вспоминает слова своего собственного языка".

"Он сейчас забывает свой язык, уже называет себя россиянином. Его дети этот язык даже не будут учить уже. Они все там учат русский и тоже считаются россиянами. В третьем поколении это уже россияне, а не калмыки. Ты – узкоглазый, какой ты россиянин? Посмотри на себя. Империя таким образом оккупирует народы, уничтожая их идентификацию. Украина под этим прицелом", – отметила Зверобой.

Маруся Зверобой facebook.com/marusyazvirobiy1

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер Маруся Зверобой также заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "переплюнул самые худшие ожидания" ветеранов войны на Донбассе.

Полное интервью смотрите 8 декабря в 13:00 на ObozTV.

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