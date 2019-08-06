"Гонка на антироссийском треке!" Россия ответила Эстонии за непризнание паспортов на Донбассе

Посольство России в Таллине отреагировало на заявление эстонского МИД относительно непризнания российских паспортов на Донбассе.

Дипломаты выразили сожаление и заявили, что Эстония должна влиять на Киев, говорится на сайте посольства.

"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. Если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то использовали бы свое влияние на Киев, дабы убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями", – начали оправдываться в посольстве.

При этом дипломаты обвинили Украину в том, что Донбасс якобы "пять лет лишен государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи".

Паспорт России iz.ru

Как писал OBOZREVATEL, 6 августа к заявлению Эстонии о непризнании выдаваемых оккупнтами паспортов присоединилась Литва. Министерство иностранных дел страны будет просить у Брюсселя, где находится штаб-квартира ЕС, унифицировать единую политику относительно признания таких документов недействительными.

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