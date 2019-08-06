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"Гонка на антироссийском треке!" Россия ответила Эстонии за непризнание паспортов на Донбассе

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Посольство России в Таллине отреагировало на заявление эстонского МИД относительно непризнания российских паспортов на Донбассе.

Дипломаты выразили сожаление и заявили, что Эстония должна влиять на Киев, говорится на сайте посольства.

"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. Если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то использовали бы свое влияние на Киев, дабы убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями", – начали оправдываться в посольстве.

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При этом дипломаты обвинили Украину в том, что Донбасс якобы "пять лет лишен государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи".

Паспорт России

Паспорт России

iz.ru

Как писал OBOZREVATEL, 6 августа к заявлению Эстонии о непризнании выдаваемых оккупнтами паспортов присоединилась Литва. Министерство иностранных дел страны будет просить у Брюсселя, где находится штаб-квартира ЕС, унифицировать единую политику относительно признания таких документов недействительными.

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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия страна террорист! россия это Зона-Концлагерь
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Santi Amonito
Santi Amonito
"паасольства разии" могут только портки подтирать за ху*лом - на большее не способны. И если бы не педерасея - террорист, оккупант и агрессор, признанный всем цивилизованным миром, то не было бы и созданной ей террористической "лугандонии". И поэтому лишенной Украиной - по международным законам об оккупации, "государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи" - так и будет до тех пор, пока ху*лостан не уберется с этой территории. А за ней и из Крыма.
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