Гоните дебилов из офиса президента. Пока не поздно
Следите за руками.
Посмотрел очередной видосик выдающегося теннисиста-пианиста современности об очередной "победе" зеленых над Украиной. На этот раз в виде "бюджета 2020".
Никак не мог понять: почему он такой веселый и радостный?
Вспомнил, что в последний раз такое выражение лица видел у наперсточника у железнодорожного вокзала в бурные девяностые, когда тот предлагал найти шарик под одним из трех пластмассовых стаканчиков.
"Что-то здесь не то" - сразу подумалось. "Где нас наё..., ой, обманывают!" Но где? Пересмотрел еще раз и...
ЭВРИКА!
Следите за руками.
Не моргнув глазом, президент Зеленский рассказывает о рекордном бюджете Министерства обороны на 2021 год. И для наглядности сравнивает его с показателями 2016 2017, 2018, 2019. Отдельно отмечая, что бюджет Министерства обороны в 2019 году в размере 102 млрд грн - это бюджет года выборов. А вот в 2021 году финансирование Министерства обороны составит 117 млрд гривен.
Ничего странного не заметили?
Тогда еще раз. Повторяю: следите за руками.
Данные по 2016 - есть, за 2017 - есть, за 2018 - есть, за 2019 - тоже есть. Ну и в 2021 президент озвучил.
Так и хочется спросить, как это когда-то сделал покойный Геннадий Адольфович о скорой помощи:
А ГДЕ ЖЕ ДАННЫЕ ПО 2020 ГОДУ???
Почему господин президент, рассказывая стране о невиданном бюджете на национальную безопасность и оборону на 2021 год в сумме 267 млрд грн, умолчал о цифре бюджета Министерства обороны в 2020 году?
Наверное, от чувства природной скромности.
Ну что же, давайте поможем господину президенту. Итак бюджет Министерства обороны:
2020 - 118 012 998,1 млрд грн
2021 - 117 626 443,4 млрд грн
УРА !!!! ЭТО ПОБЕДА !!!
Но... Стоп! Это же МЕНЬШЕ на 386 554,7 млн грн
Победа исчезла...
А может ее просто не было? Может эта "победа" была лишь потому, что именно Вы, господин Президент, и занимаетесь манипуляциями? Хотя именно в этом видосике обещали рассказать о "победах" – цитирую – "без манипуляций и лжи".
Но не получилось. Почему?
На это ответил еще один классик харьковской политики – потому что "ТЕКСТЫ ПО дебильному написаны"!
Мораль: гоните дебилов из офиса президента. Пока не поздно.
ЗДОРОВЬЯ ВАМ. 36 и 6.