Следите за руками.

Посмотрел очередной видосик выдающегося теннисиста-пианиста современности об очередной "победе" зеленых над Украиной. На этот раз в виде "бюджета 2020".

Никак не мог понять: почему он такой веселый и радостный?

Вспомнил, что в последний раз такое выражение лица видел у наперсточника у железнодорожного вокзала в бурные девяностые, когда тот предлагал найти шарик под одним из трех пластмассовых стаканчиков.

"Что-то здесь не то" - сразу подумалось. "Где нас наё..., ой, обманывают!" Но где? Пересмотрел еще раз и...

ЭВРИКА!

Следите за руками.

Не моргнув глазом, президент Зеленский рассказывает о рекордном бюджете Министерства обороны на 2021 год. И для наглядности сравнивает его с показателями 2016 2017, 2018, 2019. Отдельно отмечая, что бюджет Министерства обороны в 2019 году в размере 102 млрд грн - это бюджет года выборов. А вот в 2021 году финансирование Министерства обороны составит 117 млрд гривен.

Ничего странного не заметили?

Тогда еще раз. Повторяю: следите за руками.

Данные по 2016 - есть, за 2017 - есть, за 2018 - есть, за 2019 - тоже есть. Ну и в 2021 президент озвучил.

Так и хочется спросить, как это когда-то сделал покойный Геннадий Адольфович о скорой помощи:

А ГДЕ ЖЕ ДАННЫЕ ПО 2020 ГОДУ???

Почему господин президент, рассказывая стране о невиданном бюджете на национальную безопасность и оборону на 2021 год в сумме 267 млрд грн, умолчал о цифре бюджета Министерства обороны в 2020 году?

Наверное, от чувства природной скромности.

Ну что же, давайте поможем господину президенту. Итак бюджет Министерства обороны:

2020 - 118 012 998,1 млрд грн

2021 - 117 626 443,4 млрд грн

УРА !!!! ЭТО ПОБЕДА !!!

Но... Стоп! Это же МЕНЬШЕ на 386 554,7 млн грн

Победа исчезла...

А может ее просто не было? Может эта "победа" была лишь потому, что именно Вы, господин Президент, и занимаетесь манипуляциями? Хотя именно в этом видосике обещали рассказать о "победах" – цитирую – "без манипуляций и лжи".

Но не получилось. Почему?

На это ответил еще один классик харьковской политики – потому что "ТЕКСТЫ ПО дебильному написаны"!

Мораль: гоните дебилов из офиса президента. Пока не поздно.

ЗДОРОВЬЯ ВАМ. 36 и 6.

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