Гончарука заметили в лоукостере из Варшавы: появились фото

Бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука заметили в лоукостере эконом-класса сообщением Варшава – Киев.

Соответствующие фото опубликовала на своей странице в Facebook Ирина Ковалиш, которая летела одним рейсом с экс-главой правительства.

"Вот так одним рейсом Варшава – Киев одним из лоукостов в эконом-классе без понтов и паспортного контроля по отдельному коридору с экс-премьер-министром Алексеем Гончаруком", – написала она.

Гончарука заметили в лоукостере Facebook Ирины Ковалиш

Гончарука заметили в лоукостере Facebook Ирины Ковалиш

Гончарука заметили в лоукостере Facebook Ирины Ковалиш

Гончарука заметили в лоукостере Facebook Ирины Ковалиш

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта Гончарука заметили в самолете, который летел в Лиссабон из аэропорта "Жуляны". Тогда экс-премьер воспользовался услугами авиакомпании Wizz Air. С ним был экс-мер Ирпеня Владимир Карплюк.

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