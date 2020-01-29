Гончарука поймали на лжи об отставке: опубликован документ ОПУ

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука заподозрили в лжи о подаче заявления об отставке лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ведь соответствующий документ не был зарегистрирован в Офисе президента. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос журналиста Алексея Братущака. Им он поделился на личной странице в Facebook.

"Заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не зарегистрирована", – сказано в документе.

Ответ ОПУ по поводу заявления Гончарука Facebook Алексея Братущака

По словам Братущака, это является прямым доказательством того, что заявление об отставке главы правительства, которое он якобы передал Зеленскому, – фейк.

"Премьер публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, оно оформлено в соответствии с законом и Конституцией. Кажется, у юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти. Ну, там, СМСкой сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах. Диджитализация. Ага", – с сарказмом отметил журналист.

Алексей Гончарук

"Если так, если официальные должностные лица передают Зеленскому свои заявления через СМСки (или как там у них это происходит?), тогда каждую СМСку на телефоне президента следует считать официальным документом. И так же регистрировать. И предоставлять на запросы журналистов. Ведь вот такая она, публичная политика. Немного отличается от реальности сериалов", – продолжил троллить Гончарука Братущак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся