Гончарука поймали на лжи об отставке: опубликован документ ОПУ

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука заподозрили в лжи о подаче заявления об отставке лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ведь соответствующий документ не был зарегистрирован в Офисе президента. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос журналиста Алексея Братущака. Им он поделился на личной странице в Facebook.
"Заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не зарегистрирована", – сказано в документе.
Ответ ОПУ по поводу заявления Гончарука
Facebook Алексея Братущака
По словам Братущака, это является прямым доказательством того, что заявление об отставке главы правительства, которое он якобы передал Зеленскому, – фейк.
"Премьер публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, оно оформлено в соответствии с законом и Конституцией. Кажется, у юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти. Ну, там, СМСкой сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах. Диджитализация. Ага", – с сарказмом отметил журналист.
Алексей Гончарук
"Если так, если официальные должностные лица передают Зеленскому свои заявления через СМСки (или как там у них это происходит?), тогда каждую СМСку на телефоне президента следует считать официальным документом. И так же регистрировать. И предоставлять на запросы журналистов. Ведь вот такая она, публичная политика. Немного отличается от реальности сериалов", – продолжил троллить Гончарука Братущак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети опубликовали аудио разговоров главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались экономические вопросы. В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте Владимире Зеленском, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась вторая часть разговора, а затем и третья запись.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
После этого премьер написал заявление об отставке и передал его президенту.
Однако Зеленский "решил дать шанс" премьеру, поскольку у него все еще великий кредит доверия украинцев.
В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко раскритиковала Гончарука за то, что он подал заявление об отставке президенту. Она напомнила, что по Конституции Украины этот вопрос должна решать Верховная Рада.
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