"Это ненормально!" Гончарук заявил о нескольких версиях его прослушки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, написавший заявление об отставке, заявил, что имеет много версий касательно его прослушки, которую слили в сеть.

Соответствующие кадры, предоставленные журналистом Андреем Павловским, опубликовал в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Гончарук высказал свою позицию в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 17 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очевидно, что сам факт прослушки – это не нормально, но я пока воздержусь от комментариев. У нас есть много версий, много идей на эту тему, но сейчас мы говорим о работе. Мы продолжаем работать", – ушел премьер от ответа.

Гончарук заявил о нескольких версиях его прослушки 24 канал

Гончарук заверил, что правительство продолжает работать в штатном режиме и, пока не будет решения президента и парламента, ничего не изменится. "В том или ином виде мы будем работать дальше", – резюмировал он.

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