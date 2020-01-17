"Это ненормально!" Гончарук заявил о нескольких версиях его прослушки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, написавший заявление об отставке, заявил, что имеет много версий касательно его прослушки, которую слили в сеть.
Соответствующие кадры, предоставленные журналистом Андреем Павловским, опубликовал в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Гончарук высказал свою позицию в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 17 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Очевидно, что сам факт прослушки – это не нормально, но я пока воздержусь от комментариев. У нас есть много версий, много идей на эту тему, но сейчас мы говорим о работе. Мы продолжаем работать", – ушел премьер от ответа.
Гончарук заявил о нескольких версиях его прослушки
24 канал
Гончарук заверил, что правительство продолжает работать в штатном режиме и, пока не будет решения президента и парламента, ничего не изменится. "В том или ином виде мы будем работать дальше", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!".
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
В итоге Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент. По закону же решение об отставке Кабмина принимает исключительно Верховная Рада.
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