Главная Новости
17 января • обновлено в 17:40
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Это ненормально!" Гончарук заявил о нескольких версиях его прослушки

2.7т
Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, написавший заявление об отставке, заявил, что имеет много версий касательно его прослушки, которую слили в сеть.

Соответствующие кадры, предоставленные журналистом Андреем Павловским, опубликовал в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Гончарук высказал свою позицию в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 17 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очевидно, что сам факт прослушки – это не нормально, но я пока воздержусь от комментариев. У нас есть много версий, много идей на эту тему, но сейчас мы говорим о работе. Мы продолжаем работать", – ушел премьер от ответа.

Новости
Боится Зеленского? Гончарук сбежал от вопросов о скандале с прослушкой

Гончарук заявил о нескольких версиях его прослушки

Гончарук заявил о нескольких версиях его прослушки

24 канал

Гончарук заверил, что правительство продолжает работать в штатном режиме и, пока не будет решения президента и парламента, ничего не изменится. "В том или ином виде мы будем работать дальше", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

  • В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.

  • Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.

  • Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

  • В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!".

  • Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.

  • В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".

  • Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.

  • Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.

  • В итоге Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент. По закону же решение об отставке Кабмина принимает исключительно Верховная Рада.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме ""Пленки" Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
"Пленки" Гончарука
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
12
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, гуглите: National Geographic: В Шереметьево открылся новый терминал с пропускной способностью 20 млн пассажиров в год: фото____
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги