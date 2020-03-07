Гончарук записал обращение к украинцам перед вылетом из Украины. Видео

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение, поблагодарив свою команду за совместную работу.

Ролик в субботу, 7 марта, появился на страницах политика в соцсетях (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства", – отметил уволенный премьер.

Он сказал, что за пол года работы его команда создала "фундамент реформ и изменений".

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Как писал OBOZREVATEL, 7 марта бывший премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Лиссабон. Его сфотографировали в самолете.

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