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7 марта • обновлено в 17:51
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Гончарук записал обращение к украинцам перед вылетом из Украины. Видео

1.7т
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Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение, поблагодарив свою команду за совместную работу.

Ролик в субботу, 7 марта, появился на страницах политика в соцсетях (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства", – отметил уволенный премьер.

Он сказал, что за пол года работы его команда создала "фундамент реформ и изменений".

Новость дополняется...

Как писал OBOZREVATEL, 7 марта бывший премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Лиссабон. Его сфотографировали в самолете.

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Автор
Дарья Дурова
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Он улетел, но обещал вернуться
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