Гончарук улетел из Украины со скандальным экс-мэром: появилось фото

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук вылетел в Лиссабон не один.

По данным Telegram-канала Dubinsky.pro, его заметили в самолете вместе с бывшим мэром Ирпеня Владимиром Карплюком.

В частности, пассажиры авиакомпании-лоукостера Wizz Air смогли сфотографировать Гончарука со скандальным Карплюком на борту лайнера.

Гончарук и Карплюк Dubinsky.pro

Стоит отметить, что 7 марта Гончарук также опубликовал видеообращение, поблагодарив свою команду за совместную работу. Он сказал, что за его премьерства в стране было создано фундамент для изменений, однако они "многого просто не успели".

facebook.com/aleksey.goncharuk

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию о неожиданном отъезде Гончарука распространили журналисты в субботу, 7 марта. На данный момент неизвестно, на какой отрезок времени он вылетел из Украины.

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