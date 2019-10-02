Гончарук тайно встретился с депутатами-мажоритарщиками: о чем говорили

Во время встречи с депутатами-мажоритарщиками 1 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил им, что они не должны заниматься проблемами своих округов.

Вместо этого, по мнению Гончарука, нужно создать концепцию "идеальной громады", сообщил OBOZREVATEL информированный источник.

В концепции будет прописано, за сколько времени должны приезжать на вызов скорые помощи и полиция, сколько километров должно быть от дома до ближайшего фельдшерского пункта, какое количество школ должно быть на тысячу человек населения.

"Этот подход он планирует навязать громадам и под это направлять финансирование. На все сразу не хватит, поэтому будет приоритизация", – сообщил источник.

Алексей Гончарук Facebook Oleksiy Honcharuk

Как писал OBOZREVATEL, новая идея Гончарука относительно легализации трудовой деятельности в Украине вызвала насмешки в сети. Решение этого вопроса сочли чрезмерно научным и фактически неэффективным.

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