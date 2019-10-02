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2 октября • обновлено в 15:53
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Гончарук тайно встретился с депутатами-мажоритарщиками: о чем говорили

1.4т Читать материал на украинском

Во время встречи с депутатами-мажоритарщиками 1 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил им, что они не должны заниматься проблемами своих округов.

Вместо этого, по мнению Гончарука, нужно создать концепцию "идеальной громады", сообщил OBOZREVATEL информированный источник.

В концепции будет прописано, за сколько времени должны приезжать на вызов скорые помощи и полиция, сколько километров должно быть от дома до ближайшего фельдшерского пункта, какое количество школ должно быть на тысячу человек населения.

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"Этот подход он планирует навязать громадам и под это направлять финансирование. На все сразу не хватит, поэтому будет приоритизация", – сообщил источник.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Facebook Oleksiy Honcharuk

Как писал OBOZREVATEL, новая идея Гончарука относительно легализации трудовой деятельности в Украине вызвала насмешки в сети. Решение этого вопроса сочли чрезмерно научным и фактически неэффективным.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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руденко евгений
руденко евгений
Встретился тайно, пробирались на встречу под покровом ночи и разбегались по одному.
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руденко евгений
руденко евгений
"Этот подход он планирует навязать громадам и под это направлять финансирование. На все сразу не хватит, поэтому будет приоритизация", – сообщил ИСТОЧНИК. "Источник" сразу и оценку дал - "Навязать". Вот так делаются сенсации. А если он не планирует навязывать? Если он просто действует в рамках своих полномочий? Тогда это не сенсация.
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