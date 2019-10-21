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21 октября • обновлено в 08:06
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Гончарук сообщил о попытке захвата здания Верховной Рады

5.7т Читать материал на украинском

Помещение Верховной Рады Украины пытались захватить рейдеры.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем блоге "Чашка премьера". Он уточнил, что речь идет не о главном здании парламента, а о помещении возле центрального офиса Министерства юстиции.

"Примерно полтора года назад это здание Верховной Рады тупо переписали на какое-то физическое лицо. На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и была зарегистрирован где-то в Луганской области.

Конечно, в Луганской области, потому что его там не найдешь. Злоумышленники специально это сделали, чтобы наши органы никак не могли понять, реальный ли это человек, существует ли он вообще", – рассказал Гончарук.

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По его словам, когда Министерство юстиции узнало об этом, то устранило нарушение.

Гончарук в Раде

Гончарук в Раде

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарука засняли на вечеринке радикалов в Киеве, из-за чего в сети разгорелся громкий скандал.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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