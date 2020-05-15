В окружении президента Украины Владимира Зеленского есть люди, которые используют его в корыстных целях.

Об этом в Facebook сообщил бывший премьер-министр Алексей Гончарук, поделив команду гаранта на три типа людей.

"На практике оказалось, что в команде президента было три типа людей: за перемены, за президента, за себя. Первый тип членов команды продвигал идеи и боролся за перемены. Сейчас их осталось очень мало. Второй тип людей беспокоился прежде за то, чтобы не навредить президенту. Это ближайшие к нему люди. Почти семья. Третий тип людей – приспособленцы, которые использовали президента как социальный лифт. Они избегают "непопулярных тем", строят или свои кормушки, или отрабатывают или наращивают себе "рейтинг". Таких подавляющее большинство", – рассказал экс-глава Кабмина.

Зеленский и Гончарук

По мнению Гончарука, Зеленского поместили в "информационный карантин".

"Его продолжают вводить в заблуждение, что побуждает к принятию противоречивых решений. Надеюсь, в ближайшее время он сможет разобраться в ситуации. Пока же наблюдаем отсутствие системного подхода к построению отношений между государством и украинцами. Власть должна руководствоваться не мифические обещаниями, а шаг за шагом строить единый механизм для благосостояния людей и экономической стабильности страны. По-другому это не работает, по-другому мы имеем только рост безработицы, подрыв экономики и потерю доверия на международной арене. Итак, мой главный вывод по результатам первого года: если боишься, то не обгоняй", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский совершает много ошибок из-за того, что вокруг него формируется ложное информационное поле.