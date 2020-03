Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел тайную встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом сообщил Telegram-канал "УП. Off the record" вечером в воскресенье, 1 марта. Видео было опубликовано вскоре после встречи в индийском ресторане Sutra.

Журналист Кристофер Миллер также опубликовал в Twitter фото встречи Гончарука с Ермаком.

На кадрах видно, как сперва заведение покидает Гончарук, а спустя несколько секунд выходит и сам Ермак.

Ожидается, что в среду, 4 марта, должно состояться голосование за отставку Гончарука. Вопрос о Кабмине вынесен отдельным пунктом в заседании, которое срочно созвал президент.

При этом ранее сам Гончарук подтвердил, что рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он отрицал.

Interesting! Not the best photo but this is Ukrainian Prime Ministry Oleksiy Honcharuk and Zelesnky chief of staff Andriy Yermak dining at the Indian restaurant in Kyiv where I am right now. Honcharuk is expected to be ousted Wednesday. pic.twitter.com/yxTb4Lz1rV