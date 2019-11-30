Главная Новости
1 декабря • обновлено в 02:44
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Сергей Лямец
Сергей Лямец
Блогер, проект Politicus Vulgaris Все статьи автора

Гончарук принимает Зеленского за лоха

12т

За державу таки обидно.

Я прошу вас внимательно посмотреть на это видео. Сначала без звука, обращая внимание на ужасающее непонимание Богдана (компенсируется пох@измом) и катастрофическую растерянность Зеленского (компенсируется музыкой, которую вы сейчас услышите). Еще обратите внимание на эти странные фигуры. Если бы вы увидели этих самых людей где-нибудь в загородном клубе, то решили бы, что это встреча выпускников 1970 года, и они рассуждают о том, как все нужно для людей. По странному стечению, это Офис президента. У Порошенко было не лучше. Вельможное ворье, обсевшего главного брехунца. Но тут - тоже не ахтос.

Теперь посмотрите со звуком. Обращайте внимание на все. На нежную музыку, создающую эффект Ленина в Смольном, пишущего свой легендарный Декрет о тарифах. На "ты" Гончарука по отношению к президенту страны. На общие фразы, которыми размахивают эти люди.

А теперь посмотрите на смысл происходящего. Это - главное. Это то, чего никогда нет на видео Зеленского.

Новости
Рейтинг Зеленского падает, у него уже появляются страхи

Собравшиеся рассуждают, что нужно снизить тарифы. Но не говорят Зеленскому, что тарифы устанавливают местные советы. Вместо этого ищут какой-то быстрый эффектный ход, который позволит быстро проголосовать в турбо-режиме за очередную хрень, а потом красавчиком записать видео из "Теслы" или по пути домой.

И конечно же, Зеленскому никто не говорит, что все сидящие так или иначе закручены на НАК "Нафтогаз". Ковалив (это барышня в пиджаке) была при Порошенко главой набсовета НАКа. То есть, покрывала Коболева, получатели мегапремии. Гончарук только на днях совместно с Коболевым повысил тарифы на газ для населения. И прямо на этом видео уверенно говорит, что газ дешевле, чем в прошлом году. Да, чем в прошлом году - дешевле. в прошлом году было 8,55 - а на эту зиму заложили 8. Вот только дело в том, что сейчас резко обвалилась рыночная цена на газ. И если бы ставили цену газа по рынку, то она была бы 6,5 грн. Но Гончарук этого не говорит Зеленскому - он говорит, что цена газа ниже, чем в прошлом году. То есть, он его принимает за лоха, хотя преЗеденту уже 42 года.

И наконец, министр энергетики Оржель - который был в BRDO сотрудником у Гончарука. Это невзрачное существо на днях предложило получить от России газ дешевле, но не делать его дешевле для населения, а продать дороже. Разницу - распилить через госбюджет. Вы оценили, надеюсь.

Новости
Зеленский может наломать дров на Донбассе

Итак, дебил на этом видео один. И это не премьер. Это не замглавы Офиса президента. Это не глава Офиса президента. Это не министр энергетики. Это не эксперт, который тычет преЗеденту бумажки. Это даже не оператор, снимающий видео.

Думаю, вы поняли. Хотя именно этого человека не стоило бы выставлять лохом на всю страну. Потому что именно в нем надежда на перемены к лучшему в стране. Но главе ОП и всем сидящим на это, похоже, глубоко пох. У них свои задачи. Я надеюсь, человек отдает себе отчет, что его лохуют соросята. Надеюсь, он наберется достаточно злости, чтобы разогнать этот игрушечный совет и наконец заняться реальной работой, а не задушевным п"здобольством под нежную музыку.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергей Лямец Сергей Лямец
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
16
Комментарии
38
138
Смешно
18
Интересно
71
Печально
21
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Manfred Anry
Manfred Anry
Ну чего вы тут не поняли. Все прекрасно показано как жидки управляют чужим государством. Да им население по барабану главное правдами и не правдами любой гешефт. Думайте кого выбираете что в Украине, что в Беларуси, что в России.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Ваня
Иванов Ваня
Просто тут один рояль, а игроков много
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванович Василий
Иванович Василий
Ахахахахахаха!!!))) Заменим грубое слово корректным по смыслу - "непрофесссионал", и тогда - я, как сторонний наблюдатель, который не за и не против Зе, и которого не касаются эти проблемы - могу кратко пояснить, что непрофессионалом здесь является - сам автор текста. Автор хочет "всего и сразу", а так - не бывает. Итак: а) Гончарук говорит верно, что цена - дешевле; б) Оржель предлагает верно, ЕСЛИ в бюджете создавать целевую кубышку на случай подорожания, чтобы сохранять регулирование тарифа, а не распил средств, как заранее предполагает автор; в) думаю, Зеленский должен понимать те цифры (8,55-8=0,55), которые показывают слово "дешевле", а вот закладывать кубышку в бюджете - не его дело, как и должен, по идее, понимать, что продавать сейчас дешевле, чем раньше, даже на чуть-чуть, чтобы потом разницу в 1,5 (8-6,5=1,5) при подорожании компенсировать из бюджета - НАЗЫВАЕТСЯ экономической политикой, регулированием, если проще. Так что - не в пользу автора этот сделанный им в заметке выдох, коли на вдохе знания в его голову о том, как государство может успешно регулировать - оказались временно не вложены.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги