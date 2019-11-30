За державу таки обидно.

Я прошу вас внимательно посмотреть на это видео. Сначала без звука, обращая внимание на ужасающее непонимание Богдана (компенсируется пох@измом) и катастрофическую растерянность Зеленского (компенсируется музыкой, которую вы сейчас услышите). Еще обратите внимание на эти странные фигуры. Если бы вы увидели этих самых людей где-нибудь в загородном клубе, то решили бы, что это встреча выпускников 1970 года, и они рассуждают о том, как все нужно для людей. По странному стечению, это Офис президента. У Порошенко было не лучше. Вельможное ворье, обсевшего главного брехунца. Но тут - тоже не ахтос.

Теперь посмотрите со звуком. Обращайте внимание на все. На нежную музыку, создающую эффект Ленина в Смольном, пишущего свой легендарный Декрет о тарифах. На "ты" Гончарука по отношению к президенту страны. На общие фразы, которыми размахивают эти люди.

А теперь посмотрите на смысл происходящего. Это - главное. Это то, чего никогда нет на видео Зеленского.

Собравшиеся рассуждают, что нужно снизить тарифы. Но не говорят Зеленскому, что тарифы устанавливают местные советы. Вместо этого ищут какой-то быстрый эффектный ход, который позволит быстро проголосовать в турбо-режиме за очередную хрень, а потом красавчиком записать видео из "Теслы" или по пути домой.

И конечно же, Зеленскому никто не говорит, что все сидящие так или иначе закручены на НАК "Нафтогаз". Ковалив (это барышня в пиджаке) была при Порошенко главой набсовета НАКа. То есть, покрывала Коболева, получатели мегапремии. Гончарук только на днях совместно с Коболевым повысил тарифы на газ для населения. И прямо на этом видео уверенно говорит, что газ дешевле, чем в прошлом году. Да, чем в прошлом году - дешевле. в прошлом году было 8,55 - а на эту зиму заложили 8. Вот только дело в том, что сейчас резко обвалилась рыночная цена на газ. И если бы ставили цену газа по рынку, то она была бы 6,5 грн. Но Гончарук этого не говорит Зеленскому - он говорит, что цена газа ниже, чем в прошлом году. То есть, он его принимает за лоха, хотя преЗеденту уже 42 года.

И наконец, министр энергетики Оржель - который был в BRDO сотрудником у Гончарука. Это невзрачное существо на днях предложило получить от России газ дешевле, но не делать его дешевле для населения, а продать дороже. Разницу - распилить через госбюджет. Вы оценили, надеюсь.

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Итак, дебил на этом видео один. И это не премьер. Это не замглавы Офиса президента. Это не глава Офиса президента. Это не министр энергетики. Это не эксперт, который тычет преЗеденту бумажки. Это даже не оператор, снимающий видео.

Думаю, вы поняли. Хотя именно этого человека не стоило бы выставлять лохом на всю страну. Потому что именно в нем надежда на перемены к лучшему в стране. Но главе ОП и всем сидящим на это, похоже, глубоко пох. У них свои задачи. Я надеюсь, человек отдает себе отчет, что его лохуют соросята. Надеюсь, он наберется достаточно злости, чтобы разогнать этот игрушечный совет и наконец заняться реальной работой, а не задушевным п"здобольством под нежную музыку.

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