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21 февраля • обновлено в 11:44
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Гончарук предупредил о новом "побоище" из-за коронавируса в Украине

1.5т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о новых возможных провокациях, на подобие тем митингам, что произошли в селе Новые Санжары, Полтавской области.

Об этом глава Кабмина сообщил в пятницу, 21 февраля с трибуны Верховной Рады.

"Я предполагаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация о том, что будто бы гражданка Китая, которая 5 дней тому назад прибыла в Украину самолетом, побыла 4 дня в Киеве и ехала на поезде в Москву, и на границе с РФ якобы была задержана. И там будто бы выявлены какие-то вирусы, и они что-то исследуют. Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы продолжать панику, чтобы посеять среди нас недоверие", – отметил чиновник.

Протесты в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах

Гончарук заметил, что столкновения в Новых Санжарах произошли из-за того, что в Украине идет информационная война, как "и изнутри, и внешне". При этом, по его мнению, на данный момент нет оснований для паники.

"Я хочу сказать ответственно: правительство, президент, парламент сделали все зависящее от нас и, я считаю, достаточно для того, чтобы граждане, те, которые эвакуированы, и те, которые находятся в Украине, были в безопасности", – подытожил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

  • Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

  • Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

  • Эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары

  • Добавим, что Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на истерику жителей Новых Санжар.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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Журба Валентина
Журба Валентина
Он тоже в карантине будет сидеть со Сколецкой? Может их всех, в Санжары? Хоть страна отдохнет!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Т*пой Гончарук - в России введен временный запрет на въезд граждан Китая. Учи матчасть
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