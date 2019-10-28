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28 октября • обновлено в 18:39
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Гончарук вслед за Зеленским поехал на Донбасс: фото

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В понедельник, 28 октября, премьер-министр Алексей Гончарук посетил с рабочим визитом КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) "Новотроицкое" в Донецкой области.

Об этом сообщила в Facebook министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, которая сопровождала главу правительства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Вместе с Алексеем Гончаруком осмотрели работу пункта. Поговорили с людьми, которые ехали с оккупированной территории. Говорят, все работает хорошо", – написала она.

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Гончарук посетил КПВВ под Донецком

Гончарук посетил КПВВ под Донецком

Facebook Оксаны Коляды

Гончарук также обсудил с пограничниками важность отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по заграничным паспортам. "У нас есть месяц на отработку нового механизма", – уточнила Коляда.

Напомним, ранее Кабинет Министров отсрочил до 28 ноября вступление в силу новых правил пересечения линии разграничения на Донбассе.

Гончарук посетил КПВВ под Донецком

Гончарук посетил КПВВ под Донецком

Facebook Оксаны Коляды

Гончарук побывал на Донбассе

Гончарук побывал на Донбассе

Facebook Оксаны Коляды

Гончарук побывал на Донбассе

Гончарук побывал на Донбассе

Facebook Оксаны Коляды

Гончарук побывал на Донбассе

Гончарук побывал на Донбассе

Facebook Оксаны Коляды

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский посетил Золотое на Донбассе, где должно было состоятся разведение сил. Глава государства оскандалился, говоря с добровольцами, которые самовольно заняли позиции под населенным пунктом.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
КПВВ Донбасс Новости Донбасса
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руденко евгений
руденко евгений
уже писал, что всё это показуха. У премьера нет времени на эти дела пока страна воюет...
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