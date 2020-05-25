Гончарук перед отставкой провел тайную встречу с частью Кабмина – СМИ

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук перед отставкой провел закрытую встречу с некоторыми министрами своего правительства.

На ней он предупредил коллег о том, что вскоре потеряет свою должность. Событие происходило 28 февраля, в подвальном помещении организации, где работал ранее экс-премьер, сообщает "Украинская правда".

"В тот день он собрал в тайном формате часть министров – на Подоле в офисе организации BRDO, с которой когда-то пришел в Зе! Команду. Встреча была настолько закрытой, что чиновники сидели в подвальном помещении – в единственной комнате офиса, где нет окон", – говорится в материале.

Алексей Гончарук

Ссылаясь на слова очевидца происходящего на том заседании, издание отмечает, что Гончарук сперва начал рассказывать о встречи с президентом Зеленским. Он поделился итогам разговора с ним – "понял, что вскоре потеряет должность".

"Президент якобы готов оставить всех их в следующем правительстве, кроме Бородянского", – передает слова экс-премьера "УП"

Также подчеркивается, что на встречу тогдашний глава Кабмина пригласил примерно четверть членов правительства. Среди них был на тот момент министр энергетики Алексей Оржель, министр юстиции Денис Малюська, вице-премьер Дмитрий Кулеба, министр культуры Владимир Бородянский, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр образования Анна Новосад.

Как писал OBOZREVATEL, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский совершает много ошибок из-за того, что вокруг него формируется ложное информационное поле.