Увольнение с должности главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова – это продолжение политики вытеснения из Кабинета министров антикоррупционеров. Этот шаг может существенно ухудшить бизнес-климат в Украине.

Такое мнение в своем Facebook высказал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Увольнение Максима Нефьодова и Сергея Верланова с их должностей - это продолжение зачистки антикоррупционеров из правительства. Это очередная ошибка и очень плохая новость для бизнес-климата и Украины в целом", - написал Гончарук.

Политик убежден, что оба уже бывшие госслужащие смогли многого добиться на занимаемых должностях.

"Несмотря на огромное сопротивление и постоянные информационные атаки за достаточно короткий период им удалось показать серьезные результаты в своих сферах. Благодарю вас за работу! Все только начинается! Стоим!" - подчеркнул экс-премьер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины были освобождены председатель ГТС Максим Нефьодов и председатель ГНС Сергей Верланов.