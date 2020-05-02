Гончарук назвал причину многих ошибок президента Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский совершает много ошибок из-за того, что вокруг него формируется ложное информационное поле.

Об этом экс-чиновник сказал в эфире "Радио Свобода". Он признался, что после своей отставки не встречался с президентом (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Гончарук и Зеленский

"Несколько раз обменялись сообщениями. Не более", – сказал Гончарук. Он отверг мнение, что если Зеленский с кем-то прощается, то "отрезает все концы".

"Я такого не заметил. И вообще, в личном общении Владимир Александрович приятный, умный, я хочу верить, порядочный человек. Я не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты". Более того, я думаю, что это гораздо лучше, чем то, что у нас было до этого. То есть здесь есть с чем сравнивать.

Но, к сожалению, в последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле", – считает Гончарук.

Он указал, в частности, на вопрос сотрудничества с Международным валютным фондом. Раньше "адвокатов" такого сотрудничества, по словам экс-премьера, было больше. "Сейчас, очевидно, их меньше", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гончарук заявил, что в случае дефолта Украину ждет самый пессимистический сценарий – обвал курса гривны до 40 грн/$ и глобальная безработица со всеми вытекающими последствиями.