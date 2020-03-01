Гончарук не подавал заявление об отставке – Разумков

В Верховную Раду по состоянию на воскресенье, 1 марта, не поступало заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.

Об этом сказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина". Других подробностей председатель ВР не раскрыл.

"По состоянию на сегодня (1 марта – Ред.) никаких заявлений в Верховную Раду не поступало", – сказал он.

Андрей Гончарук ТСН

Напомним, ранее источники OBOZREVATEL сообщали, что на заседании ВР 4 марта премьер-министр Алексей Гончарук, вероятно, подаст в отставку.

И.о. премьера, пока не будет отменен закон о люстрации, станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

Как писал OBOZREVATEL:

В Офисе президента сообщили, что Зеленский 4 марта хочет рассмотреть несколько законопроектов, вопросы по поводу Кабинета министров и заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако информацию о его возможном увольнении он опроверг.

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