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1 марта • обновлено в 13:52
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Гончарук не подавал заявление об отставке – Разумков

1.8т
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В Верховную Раду по состоянию на воскресенье, 1 марта, не поступало заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.

Об этом сказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина". Других подробностей председатель ВР не раскрыл.

"По состоянию на сегодня (1 марта – Ред.) никаких заявлений в Верховную Раду не поступало", – сказал он.

Андрей Гончарук

Андрей Гончарук

ТСН

Напомним, ранее источники OBOZREVATEL сообщали, что на заседании ВР 4 марта премьер-министр Алексей Гончарук, вероятно, подаст в отставку.

И.о. премьера, пока не будет отменен закон о люстрации, станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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