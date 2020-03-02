С 1 апреля в Украине некоторым категориям врачей увеличат заработную плату на 30%. Украинцы же получат гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы повысим заработную плату для среднего медицинского персонала до 30% – благодаря увеличению бюджета на здравоохранение. В бюджете-2020 предусмотрено на 13% больше средств на здравоохранение, чем в прошлом году. Бюджет Программы медицинских гарантий на специализированную медицинскую помощь по сравнению с прошлогодней субвенцией увеличен на 9 млрд. И это первый раз, когда медицина для украинцев будет действительно бесплатной, а не просто на бумажках", – отметил глава Кабинета министров.

Алексей Гончарук

Также Гончарук рассказал, что в апреле начнет работу Программа медицинских гарантий.

"Уже сейчас совершенно точно понятно – мы просматриваем сеть опорных больниц. Эта сеть планировалась давно, она не учитывает реальные актуальные расчеты", – добавил чиновник.

Кроме того, премьер-министр заверил, что никто больницы в регионах никто закрывать не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу, которая займется вопросами реформирования системы здравоохранения.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал